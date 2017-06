Max Giesinger und Harpo beim Stadtfest Auf fünf Bühnen feiert Cottbus von Freitag bis Sonntag. Über 150 000 Besucher werden erwartet.

Max Giesinger singt am Wochenende in Cottbus. © dpa

Cottbus. Auf fünf Bühnen will Cottbus von Freitag bis Sonntag das 26. Stadtfest feiern. „Die gesamte Innenstadt rund um Altmarkt, Stadthallenvorplatz, Postparkplatz und Platz am Stadtbrunnen sowie Puschkinpark und Oberkirche verwandelt sich in eine große Festmeile“, kündigt Coex-Veranstaltungschef Eberhard Heieck an.

Höhepunkte sind das Sorbisch-Wendische Fest („Serbski swezen“) am Sonnabend, um 13 Uhr, im Puschkinpark mit dem Sorbischen Nationalensemble Bautzen und den Vereinigten Niedersorbischen Chören, und das 17. Interkulturelle Festival „Cottbus Open“ am Sonntag, ab 13 Uhr, ebenfalls im Puschkinpark.

Über 200 Mitwirkende gestalten das Programm und die multikulturelle Ess-Straße mit verschiedenen Spezialitäten aus 20 Ländern der Erde. Stargäste des Festes sind unter anderem Max Giesinger, die Musiklegende „Harpo“ aus Schweden, die Gruppe „Geier Sturzflug“ und Dschungelkönig Menderes als Überraschungsgast. Krönender Abschluss des dreitägigen Festes ist wieder eine Lasershow auf dem Cottbuser Altmarkt und der Bühne im Puschkinpark.

Die Veranstalter erwarten zu dem größten Volksfest in der Niederlausitz wieder über 150 000 Besucher. (kay)

