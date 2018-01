Max Giesinger singt auf dem Semper-Open-Air-Ball Der dritte St. Georgs Orden des Jahres geht an den Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Auch der Kreuzchor tritt auf.

Mit „Wenn sie tanzt“ ist Max Giesinger nicht der letzte Ohrwurm gelungen. Der 29-Jährige bringt noch mehr Hits auf den Theaterplatz. Lufthansa-Chef Carsten Spohr (kl. Foto) bekommt seinen Applaus in der Oper – als Preisträger des

St. Georgs Ordens.Fotos: Christian Juppe/dpa

So ganz 80 Millionen werden dem Sänger Max Giesinger wohl nicht zujubeln. Aber immerhin 15 000 Menschen erwarten die Planer des 13. Semperopernballes beim Open-Air auf dem Theaterplatz. Dort feiern die Dresdner und ihre Gäste am 26. Januar wieder unter freiem Himmel. Für die deutsche Nationalmannschaft war der Sommer 2016 zwar kein Fußball-Märchen, doch Max Giesinger landete mit dem EM-Song „80 Millionen“ seinen ersten Hit.

„Wir wollen auch jüngeres Publikum ansprechen und haben im vergangenen Jahr mit dem Konzert des Sängers Wincent Weis ein Erfolgskonzept gefunden“, sagt Hans-Joachim Frey. Dabei kündigt der künstlerische Leiter und Chef des Semperopernball e.V. ein Programm so voll wie nie an. Das strickt er zusammen mit dem MDR, der fünf Stunden lang das Geschehen in der Oper und davor live überträgt.

Neben Max Giesinger, der im Sommer auf dem Dresdner Stadtfest auftrat und aktuell mit dem Song „Roulette“ erfolgreich eine ungreifbare Liebe besingt, wird auch der Kreuzchor zu erleben ein. Die österreichische Marktmusikkapelle Niederwaldkirchen mag dem Namen nach nicht besonders einprägsam und hierzulande kein Begriff sein. Wer ihren Fanfarenklang jedoch gehört hat, dürfte die Musiker in Kopf und Ohr behalten. Auf dem Theaterplatz und auf der Bühne im großen Saal werden sie zum großen Feiern blasen.

Außerdem sollen wieder Tausende rote Luftballons in den Himmel steigen. Das ist die Chance für den Absender des am weitesten reisenden Ballons und seines Finders, im nächsten Jahr Gast des Semperopernballes zu sein. Lampions und Wunderkerzen kommen in diesem Jahr fast ein bisschen aus der Mode. Stattdessen werden die Gäste des Open-Air-Balles 3000 Zauberstäbe leuchten lassen. Ganz unromantisch heißen die in allen Farben des Regenbogens zu habenden Stäbe Maxi-Knicklicht. Weil ein Ball aber nach Poesie verlangt und das diesjährige Motto die Magie beschwört, verpassen die Ball-Macher dem Theaterplatz auch verbal einen gewissen Zauber.

„Magisches Dresden – der Ball bringt Glück“, dieses Credo greift auch Lichtkünstler Tom Roeder auf. Zum ersten Ball hatte er den Geist der Gastlichkeit mit einer fliegenden Kutsche zurück in die Semperoper gebracht. Später setzte er ihr eine riesige leuchtende Krone auf. Einen großen Ballon ließ er schweben – alles dank Krantechnik – und überdimensionale Debütantinnen-Puppen mit illuminierten Röcken tanzen. Nun verwandelt Roeder die Begriffe Magie und Glück in charmante Bilder und spielt mit Symbolik. Eine riesige leuchtende 13 kündigt er an, allerdings nicht vordergründig als Hommage an den 13. Semperopernball. „Die 13 ist eine Glückszahl“, sagt Tom Roeder und scheint damit all jene überzeugen zu wollen, die sich vor der Zahl als Unheilbringer eher fürchten. Gegen Schornsteinfeger indes dürfte niemand etwas haben. Auch sie sind mit von der Partie und werden teils fliegend, teils kletternd den Opernbau in Besitz nehmen. Mehr will der Künstler nicht verraten. Schließlich leben seine Ideen vom Überraschungsmoment.

Der gelingt auch Hans-Joachim Frey mit der Verkündung des dritten Preisträgers. Nachdem der Ball-Chef bekannt gegeben hatte, dass der Fußballer Miroslav Klose und die Handbikefahrerin Christiane Reppe den St. Georgs Orden erhalten, bedenkt er nun einen Vertreter der Wirtschaft: Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa. „Nach ausgesprochen schwierigen Startbedingungen zu seinem Amtsantritt 2014 hat Carsten Spohr die umsatzstärkste Fluggesellschaft Europas mit Mut, Geschick, Konsequenz und neuen Ideen wieder auf Erfolgskurs gebracht“, sagt Frey. Die Laudatio auf Spohr wird der Präsident der Europäischen Wirtschaftskammern, Christoph Leitl, halten.

Mit dem Speerwurfweltmeister Johannes Vetter steht inzwischen auch Christiane Reppes Laudator fest. Die Preisverleihung an die Paralympics-Siegerin versteht der Ballverein als Würdigung einer gebürtigen Dresdnerin, die mit ihrer Kraft, ihrem Mut und ihrem Willen ein Vorbild für viele Menschen geworden ist – ganz im Sinne des St. Georgs Ordens mit der Gravur „Gegen den Strom“.

