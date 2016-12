Max Aicher GmbH spendet für Kinder Die Erlöse aus einer Weihnachtsfeier des Bischofswerdaer Unternehmens gingen an die Glückskäfer.

In der Vorweihnachtszeit haben die Kinder der Kita „Glückskäfer“ gebastelt. © Steffen Unger

Über eine Spende von 100 Euro konnten sich jetzt Kinder und Erzieherinnen der Schönbrunner Tagesstätte „Glückskäfer“ freuen. Klaus-Jürgen Kramer, Geschäftsführer der Max Aicher Bischofswerda GmbH, übergab den symbolischen Scheck wenige Tage vor Weihnachten. Das Geld ist der Erlös einer Tombola, die im Rahmen der Weihnachtsfeier des Bischofswerdaer Betriebes durchgeführt wurde. Mitarbeiter konnten ein Los für einen Euro erwerben. Über 70 Euro kamen so zusammen. Der Firmenchef stockte dann auf 100 Euro auf.

Als Preise verlost wurden Geschenke, die Geschäftspartner und Kunden zum 25-jährigen Bestehen der Firma Aicher in Bischofswerda in diesem Herbst überreichten. Eine Weihnachtsfeier für alle Mitarbeiter gibt es in diesem Betrieb in jedem Jahr. Die Verlosung zugunsten einer Kindereinrichtung fand zum ersten Mal statt, sagte Klaus-Jürgen Kramer. Das Kind einer Mitarbeiterin wird in der Schönbrunner Kita betreut. „Da lag die Entscheidung für diese Tagesstätte nahe“, sagte der Geschäftsführer. Die Max Aicher Bischofswerda GmbH beschäftigt rund 70 Mitarbeiter. (szo)

