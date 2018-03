Mautsäule jetzt auch bei Priestewitz Die blaue Stele wurde am Dienstag errichtet. Sie ist die dritte Kontrollsäule im nahen Umkreis von Großenhain.

Ab 1. Juli diesen Jahres werden Lkw über 7,5 Tonnen auch an der neuen Mautsäule auf der B 101 bei Priestewitz erfasst und überprüft, ob sie die Bundesstraßenmaut bezahlen. © Kristin Richter

Priestewitz. Diese Dichte an Lkw-Mautsäulen sucht in Sachsen ihresgleichen. Immerhin sind im Freistaat nur 56 Stück entlang von Bundesstraßen geplant. Seit Dienstag steht bei Priestewitz an der B 101 eine solche Kontrollsäule. Vor zwei Wochen wurden zwei baugleiche Stelen an der B 98 bei Großenhain errichtet. Luftlinie sind sie nur rund sechs Kilometer von der Priestewitzer Säule entfernt. Auch deutschlandweit ist diese räumliche Häufigkeit laut Mautsystembetreiber Toll Collect eher eine Seltenheit. Das Berliner Unternehmen soll im Auftrag des Bundesamtes für Güterverkehr 600 Mautsäulen errichten lassen.

Die vier Meter hohen blauen Kontrollsäulen sind Teil der technischen Vorbereitung des Mautsystems auf die Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen zum 1. Juli 2018. Sie sollen überprüfen, ob vorbeifahrende Fahrzeuge mautpflichtig sind und die Gebühr ordnungsgemäß entrichten. Wie Toll Collect immer wieder betont, würden mit den Säulen keine Geschwindigkeiten kontrolliert. Deshalb sind sie blau angestrichen, um Verwechslungen mit stationären Blitzern zu vermeiden.

