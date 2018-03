Mautsäule an der B 173 aufgestellt Zwischen Grumbach und Herzogswalde wurde eine Kontrollstelle errichtet. Dort werden ab Juli Lkws überprüft.

Überall an den Bundesstraßen, hier in Priestewitz, werden jetzt Mautsäulen aufgestellt. Kontrolliert wird ab Juli. © Kristin Richter

Wilsdruff. In Wilsdruff, an der B 173, zwischen Grumbach und Herzogswalde, ist am Mittwoch eine Kontrollsäule für die Lkw-Maut aufgebaut worden. Die vier Meter hohen blauen Kontrollsäulen sind Teil der technischen Vorbereitung des Mautsystems auf die Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen zum 1. Juli dieses Jahres, sagt Claudia Steen vom zuständigen Unternehmen Toll Collect mit Sitz in Berlin. Rund 600 Kontrollsäulen sollen künftig auf den Bundesstraßen überprüfen, ob vorbeifahrende Fahrzeuge mautpflichtig sind und ob sie die Gebühr ordnungsgemäß entrichten. Geprüft werden Fahrzeuge ab einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen. (SZ/ves)

