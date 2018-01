Mautsäule an B 101 geplant Ab 1. Juli wird die Maut für Lkw ausgeweitet. Dafür sind Kontrollsäulen notwendig. Eine davon soll in Nossen stehen.

Eine der auch als „Blaue Blitzer“ bekannten Maut-Kontollsäulen soll an der B 101 in Nossen aufgestellt werden. © Toll Collect

Nossen. Die Berliner GmbH Toll Collect entwickelt im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums ein System zur Einnahme der Lkw-Maut auf deutschen Autobahnen. Dafür sollen insgesamt 600 Kontrollsäulen neu aufgebaut werden, die die mobilen Kontrollen des Bundesamtes für Güterverkehr unterstützen. Wie Claudia Steen, Pressesprecherin bei Toll Collect, mitteilt, stehen an drei Standorten bald Tiefbauarbeiten an. Neben Großenhain (B 98) und Strehla (B 182) gehört auch die B 101 durch Nossen dazu. Hier soll zwischen Augustusberg und Zellsteig in Fahrtrichtung A 14 eine Mautsäule gebaut werden. Bisher wurden im Landkreis Meißen keine Kontrollsäulen aufgebaut, so Steel. „Die Planungen und Zustimmungsverfahren sind noch nicht vollständig abgeschlossen.“

Der Standort in Nossen gehöre zu den ausgewählten Abschnitten, da dieser von vielen mautpflichtigen Lkw befahren werde. Toll Collect prüfe nun, an welchen genauen Standorten die Säulen aufgebaut werden können. Kriterien sind etwa der Bau auf öffentlichem Grund und Boden, uneingeschränkte Sicht 70 Meter gegen und 40 Meter in Fahrtrichtung, Abdeckung mit Mobilfunk sowie kurze Wege für einen Stromanschluss. Die Kontrollsäulen-Systeme werden seit Oktober 2016 getestet. (SZ/mhe)

zur Startseite