Mauspaten gesucht Nach dem City-Wettbewerb geht die Arbeit weiter. Das Projekt wird schrittweise umgesetzt.

Stolpen. Stolpen hat mit seinem Wettbewerbsprojekt „Findet mit Geist & Maus Stolpener Geschichten heraus!“ überzeugt. Dafür gab es einen Anerkennungspreis und 6 000 Euro. Mit dieser Prämie könne der finanzielle Grundstein zur Projektumsetzung gelegt werden, sagt City-Managerin Simone Schöne. Sie will nun zeitnah die Basaltmäuschen in den Stadtkern von Stolpen integrieren und eine ganz individuelle Identität geben. Dazu ruft sie interessierte Mitstreiter auf. Es wäre ganz wunderbar, wenn Immobilieneigentümer im Zentrum von Stolpen eine „Mauspatenschaft“ übernehmen könnten, sagt Simone Schöne. Das heißt, die Eigentümer erklären sich bereit, ein Mäuschen aus der Kunstschmiedewerkstatt von Detlef Wächtler zu erwerben und an ihrem Objekt zu beherbergen. Die Stelle, wo am Haus das Mäuschen platziert werden soll, kann vom Hauseigentümer natürlich frei gewählt werden. Wichtig ist nur, dass die Maus so angebracht wird, dass Gäste und Touristen das Mäuschen auch aufspüren können. Der Hausbesitzer kann einen Namen für sein Mäuschen bestimmen und sich eine passende Geschichte zu seiner Maus ausdenken. Die Citymanagerin berät auch da gern. Anregungen der Hauseigentümer werden aufgegriffen und danach werden die Mäuschen für die App gestaltet. So erhält die Maus ihr ganz persönliches Aussehen und kann über sich berichten. Als Beispiel stellt sie die Napoleonmaus, die süße Maus Berta und die Bademaus Frieda aus dem Wettbewerbsprojekt näher vor.

Kontakt: Zentrumsmanagement Simone Schöne Tel.: 015234537369

