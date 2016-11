Mauscheleien bei der AfD in NRW Nun sollen auch noch Stimmzettel vernichtet worden sein – im größten Landesverband der Alternative für Deutschland herrscht hektisches Treiben.

Im Fokus der innerparteilichen Gegner: Frauke Petry und Marcus Pretzell. Die Zeit für die Kandidatenwahl für die Landtagsliste wird knapp. © picture alliance / dpa

Die AfD in Nordrhein-Westfalen wird nervös, so scheint es. Gut fünf Monate vor der Landtagswahl setzen zwei schwerwiegende Vorwürfe die Partei unter Zugzwang: Erst werden geheime „Whatsapp“-Chats bekannt, die den Verdacht nahelegen, die Wahl der Kandidaten für die Landesliste sei manipuliert worden. Und nun kommt noch eine womöglich folgenreiche Beschuldigung hinzu: Eine Frau, die im September bei einer Landeswahlversammlung zur Zählkommission gehörte, soll auf Anweisung mehrere nicht ausgezählte Stimmzettel vernichtet haben. Das sagt sie selbst. Im größten AfD-Landesverband herrscht hektisches Treiben.

Der Vorstand habe erst am vergangenen Sonntag von der „ungeheuerlichen Behauptung“ der entsorgten Stimmzettel erfahren, sagt die Sprecherin der NRW-AfD. Der Fall müsse aufgeklärt werden. Im Vorstand gebe es allerdings „massive Zweifel“ an der Darstellung der Dame aus der Zählkommission, auch wenn diese eine eidesstattliche Erklärung abgegeben habe, sagt Parteisprecherin Renate Zillessen. Bis zum 27. März müssen dem Landeswahlleiter alle Parteien ihre Landeslisten vorlegen, wenn sie an der Landtagswahl am 14. Mai antreten wollen. Sollte die AfD Teile der Liste neu wählen und dazu wieder alle Delegierte zusammenrufen müssen, könnte es knapp werden. Denn die AfD ist alles andere als fix bei der Kandidatenaufstellung: Nach zwei Versammlungen im September wurde erst über 22 Listenplätze abgestimmt. Auch die Wahl des innerparteilich umstrittenen Landeschefs Marcus Pretzell zum Spitzenkandidaten hatte sich hingezogen – und endete mit mageren 54 Prozent Zustimmung. Die Partei will bis zu 35 Kandidaten küren und hat dafür noch zwei Treffen vorgesehen.

Schon zuvor hatten Veröffentlichungen über „Tricksereien“ und versuchte Einflussnahme bei der Listenwahl für Wirbel gesorgt. Bissig hatten der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke und Vize-Bundeschef Alexander Gauland reagiert, beide sind Gegner von Pretzell und dessen Lebensgefährtin, der Bundesvorsitzenden Frauke Petry. Pretzell hält den Kontrahenten vor, seine Partei „in den Schmutz zu ziehen“. Der Imageschaden ist da. Ein Delegierter zeichnet das Worst-Case-Szenario so: Die AfD bringt eine ordnungsgemäße Liste nicht fristgerecht zustande und tritt zur NRW-Landtagswahl nicht an. (dpa)

