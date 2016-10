Maues Pilzjahr Selbst ein Experte bekommt seinen Korb nicht immer voll. Dafür findet er aber hin und wieder seltene Exemplare.

Reiner Helwig ist ehrenamtlicher Pilzsachverständiger und Gründer des Deutschen Pilzkunde-Kabinetts in Reinhardtsgrimma. Hier zeigt der Dippser gern auch frische Pilze. Zuletzt fand er die in der Umgebung oft vorkommenden Steinpilze, Ziegenbart, Reizger und Rotkappe. (v.l.). © Frank Baldauf

Wenn Reiner Helwig auf Pilzjagd geht, hat er immer ein Fachbuch mit. Er muss es aber selten aufschlagen. Denn der Dippser kennt sich bestens aus. Seit seiner Jugend ist er ein passionierter Pilzsammler. Bereits mit Anfang 20 durfte er sich Pilzberater nennen. „Mir wurde gesagt, ich sei der Jüngste in der DDR“, erinnert er sich. Ob das damals stimmte, weiß er nicht. Das hat ihn auch nicht gestört. Viel wichtiger war ihm, sich in der Welt der Pilze auszukennen. Und das hat er geschafft.

Seine Leidenschaft ging sogar so weit, dass er sich sein eigenes Pilzreich schuf. Er stellte Pilzmodelle her. Dafür nutzte er keine modernen technischen Hilfsmittel, sondern fertigte sich selbst Werkzeuge an, mit denen er die verschiedensten Materialien bearbeitet. Aus einer speziellen Mischung aus Gips, Leim, Papier und Spänen schuf er unzählige Pilzmodelle, die dem Original sehr nahe kommen. Laien merken den Unterschied kaum. Ein Großteil seiner Sammlung zeigt der Dippser seit 2009 im Pilzmuseum Reinhardtsgrimma. In den Räumen hat er sich auch eine Ecke eingerichtet, in der er frische Pilze zeigt. „Eigentlich wachsen sie das ganze Jahr über“, erzählt er.

Doch in diesem Sommer fand selbst er kaum einen genießbaren, von denen es unwahrscheinlich viele gibt. „Es war zu trocken.“ Deshalb sind die Sammelergebnisse mau. Doch nicht nur im Osterzgebirgsvorland, auch in der Dresdner Heide, wo Helwigs Kollege, Pilzberater Eckart Klett aus Liegau-Augustusbad, viel unterwegs war. „Die einzigen Pilze, die es in Mengen und auch noch durchgängig gibt, sind in diesem Jahr Pfifferlinge“, sagt er. Ansonsten halten sich die Funde erstaunlich in Grenzen. „Hinzu kommt, dass zum Beispiel die beliebten Steinpilze sehr, sehr madig sind. Schuld sind die sogenannten Pilzmücken, die ihre Maden dort absetzen“, erklärt er. Und die lässt auch Reiner Helwig stehen. Bisher gab es nur eine Zeitspanne, in der das Pilzesammeln richtig Spaß gemacht hat. Das war Ende Juni.

Damals konnten die Pilzesammler viele Perl- und Steinpilze aus dem Wald tragen. Die gibt es immer noch, doch sehr, sehr selten. Und das gilt nicht nur für die Wälder rings um die Talsperre Malter, wo Helwigs Pilzjagdgebiet ist. Auch im Tharandter Wald und in der Gegend rund um Glashütte fand er in letzter Zeit wenig Pilze. Ermutigt hat ihn das nicht. Um den Pilzfreunden in seinem Reinhardtsgrimmaer Museum zumindest ein paar frische Pilze zeigen zu können, macht er sich immer wieder auf die Suche. Helwig geht dabei aber anders vor als die meisten Pilzsammler. Denn er nimmt nicht jeden essbaren mit, sondern nur die schönen und ausgefallenen. Oftmals zückt er auch den Fotoapparat, um das Prachtstück zumindest digital festzuhalten. Denn auch ein Pilzsammler trifft hin und wieder auf Überraschungen. So entdeckte er bei Borlas einen Tschaga-Pilz. „Der kommt sehr selten vor, ist aber ungenießbar“, erzählt er. In Russland gilt dieser Pilz als Heilpilz. Auch seinen Lieblingspilz findet er immer wieder mal: das Stockschwämmchen. Sehr lecker, sagt Helwig. Allerdings sollten Pilzsammler diesen Pilz meiden. Zu groß ist die Verwechslungsgefahr mit dem tödlichen Gift-Häubling. Selbst er muss ganz genau hinschauen, um zu erkennen, um welchen Pilz es sich handelt. Helwig hofft, dass es im Spätherbst mehr Pilze geben wird. Dazu müsste es aber mehr regnen. (mit SZ/jf)

