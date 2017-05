Mauersberger-Stipendium für ehemaligen Kruzianer Die Förderstiftung des Kreuzchores unterstützt den Musikstudenten Alexander Bischoff.

Zur Vesper am Samstag wird Alexander Bischoff selbst singen. © Sven Ellger

Dieser Mann mit der runden Brille und dem aufmerksamen Blick prägt junge Leute noch heute. Dabei ist er schon seit 46 Jahren tot: der ehemalige Kreuzkantor Rudolf Mauersberger. Alexander Bischoff wird nächste Woche halb so alt. Aber einen Grund zum Feiern hat er schon an diesem Wochenende. Der Vorstand der Förderstiftung Dresdner Kreuzchor verleiht ihm das Rudolf-Mauersberger-Stipendium.

Jedes Jahr wählt der Stiftungsrat einen hoffnungsvollen Sänger, dessen weitere musikalische Ausbildung mit 5 000 Euro unterstützt wird. Alexander Bischoff war von 2004 bis 2012 Kruzianer. Inzwischen studiert er an der Dresdner Musikhochschule klassischen Gesang und steht kurz vor seiner Bachelor-Prüfung.

„Ich bin ganz klassisch zum Kreuzchor gekommen“, erzählt er. Als Erstklässler fiel seine Stimme im Musikunterricht auf und er wurde zum Vorsingen eingeladen. Nach der Vorbereitungszeit begannen für ihn die spannenden, prägenden Jahre im weltberühmten Chor. An Auftritte in Japan und Südkorea erinnert sich Alexander Bischoff heute noch gern. Mehr noch an das Zusammensein der Knaben und die große Verbundenheit mit ihrem Chor. Den verließ er vor fünf Jahren und absolvierte zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr Kultur im Orchestermanagement der Dresdner Philharmonie. Dann fühlte er sich reif fürs Studium. Das hätte er fast genau so gern mit seinem Lieblingsfach Chemie verbracht. „Aber ich bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung für die Musik.“

In seiner Freizeit engagiert sich Alexander Bischoff bei der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes. Natur, Sport und Gemeinschaft braucht er wie die Kunst. Seine Ehrung nimmt Alexander Bischoff im Rahmen der Vesper am Sonnabend, 17 Uhr, in der Kreuzkirche entgegen. (SZ/nl)

