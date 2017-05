Mauern am Zeisigbach bleiben vorerst marode

Die Mauern entlang des Zeisigbaches kann die Stadt Tharandt vorerst nicht erneuern lassen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, habe sich die betreffende Firma in ihrer Kostenrechnung verkalkuliert. Deshalb müsse die Bauleistung nun neu ausgeschrieben werden. Eigentlich sollten ab Juni die Hochwasserschäden an dem Bachlauf beseitigt werden. Dazu müssten etwa fünf Tonnen Geröll und Anlandungen beseitigt werden. Außerdem ist das Mauerwerk aus Naturstein auf einer Fläche von 30 Quadratmetern zu reinigen und neu zu verfugen und 45 Quadratemeter Wasserbaupflaster müssen wieder hergestellt werden. Im Herbst, so die Pläne der Stadtverwaltung, soll das Bauprojekt neu ausgeschrieben werden. (SZ/ves)

