Mauerbau am neuen Hort beginnt Die Arbeiten an dem Großprojekt liegen im Zeitplan – ganz ohne Probleme läuft es aber nicht.

An der Baustelle des Hortneubaus an der Hauptstraße in Zeithain geht es sichtbar voran. Das Fundament ist komplett, jetzt kann die Bodenplatte gegossen und in wenigen Tagen mit dem Mauerbau begonnen werden, sagte Bauamtsleiter Holger Koßwig: „Wir liegen gut im Zeitplan.“ Allerdings habe es Anfang März ein paar Probleme gegeben. Beim Ausheben der Baugrube habe man festgestellt, dass Lehm und Bauschutt im Boden liegen, weshalb wesentlich tiefer gegraben werden musste als geplant. Holger Koßwig rechnet deshalb mit dem ersten Nachtrag. Da man bei der Vergabe der Baulose bisher aber meist unter der Kostenschätzung lag, sei man kostentechnisch noch im grünen Bereich.

Der Gemeinderat beschloss derweil die Vergabe weitere Aufträge: Die Elektroarbeiten übernimmt die Elektrotechnik Riesa GmbH für etwa 90 000 Euro; die Arbeiten im Bereich Heizung, Lüftung und Sanitär soll das Unternehmen Täuber aus Lenz für knapp 140 000 Euro durchführen; Wärmedämmung und Außenputz übernimmt die Sprenger GmbH aus Massen für knapp 60 000 Euro sowie den Trockenbau die HTS Bau GmbH aus Frankenberg für knapp 50 000 Euro. (SZ/ste)

