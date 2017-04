Mauer vor Oberschule wird neu gebaut Die Stadt Wilsdruff will die marode Stützmauer erneuern. Dafür ist ein sechsstelliger Betrag vorgesehen.

Die Stützmauer vor der Schule ist marode. © Archiv: SZ

Die Stadt Wilsdruff will die Stützmauer vor der Oberschule am Gezinge komplett erneuern lassen. Kürzlich wurde dafür ein Bauauftrag an das Unternehmen Meliorationsbau Meißen vergeben. Die Kosten liegen bei 120 000 Euro. Die Mauer wurde vermutlich zur Zeit des Schulbaus um 1910 errichtet. Mittlerweile neigt sie sich Richtung Fußweg, teilweise sind die Fugen ausgebrochen. „Eine punktuelle Reparatur würde nicht den gewünschten Erfolg bringen“, heißt es aus dem Wilsdruffer Bauamt. Deshalb bliebe nur ein Ersatzneubau als Alternative. Dabei wird die Mauer vom Bereich der Bushaltestelle bis zum Zebrastreifen, wo der Fußweg bisher nur zwei Meter breit ist, um weitere anderthalb Meter zurückgesetzt. Bisher war es dort sehr eng, wenn nach Schulschluss gleich mehrere Klassen auf die Busse warteten. Ebenso soll der mit Mosaiksteinen gepflasterte Zugangsweg zum Gebäude instand gesetzt werden. In dem Weg haben sich zahlreiche Senken gebildet, in denen sich bei Regen das Wasser sammelt. (hey)

