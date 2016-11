Mauer instand gesetzt Das Bruchstein-Bauwerk war während des Hochwassers im Juni 2013 beschädigt und ausgespült worden.

Die Sanierung der Stützmauer am Auenbach in Langenau ist ein gutes Stück vorangekommen. Ein etwa 25 Meter langer Abschnitt der Mauer in Höhe des Grundstücks 12 a ist instand gesetzt und mit Natursteinplatten verkleidet worden, sagt Harthas Bauamtsleiter Ronald Fischer. Die Bruchsteinmauer war während des Hochwassers im Juni 2013 beschädigt und ausgespült worden.

Derzeit erfolgt in dem genannten Bereich der Aufbau der Straße. Ob die von den Mitarbeitern der Firma Detlef Schneider Hochbau, Tief und Straßenbau bis zum Jahresende fertiggestellt werden kann, hänge vom Wetter ab. Auf alle Fälle erfolge ein provisorischer Deckenschluss mit Schotter, sodass die Straße über die Feiertage befahrbar ist, so Fischer.

Das Vorhaben kostet rund 119 000 Euro und wird zu 100 Prozent aus dem Fonds zur Beseitigung von Flutschäden finanziert.

