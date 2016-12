Mauer an B 169 wird erneuert Mängel am Durchlass machten die Arbeiten am Röderauer Ortseingang nötig. Doch es gibt Verzögerungen.

Die Bauarbeiten am Ortseingang von Röderau sollen voraussichtlich noch in diesem Jahr, spätestens aber im Januar beendet werden. Das erklärte die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) Nicole Wernicke jetzt auf Nachfrage der SZ. Seit Ende November setzt das Lasuv dort die Mauer am Durchlass an der S 88 instand.

Die Maßnahme am Abzweig der B 169 habe allerdings nichts mit der Beseitigung der Flutschäden zu tun, so Nicole Wernicke. Zwar sei das Bauwerk durchaus auch bei der Flut 2013 in Mitleidenschaft geraten, die Mängel, die jetzt beseitigt werden, wurden jedoch bei einer routinemäßigen Bauwerksprüfung festgestellt. Vor allem solle die Natursteinmauer instand gesetzt sowie eine Kappe mit Rohrgeländer als Absturzsicherung hergestellt werden. Die Baukosten betragen rund 18 000 Euro.

Wetterbedingt haben sich die Arbeiten laut der Lasuv-Sprecherin allerdings um etwa eine Woche verzögert, weil aufgrund der niedrigen Temperaturen Anfang Dezember keine Betonlieferung möglich war. Aktuell fehle aber nur noch der Aufbau des Geländers. Der Verkehr werde durch die Arbeiten nur minimal beeinflusst.

