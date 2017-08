Mauer am Akademieweg wird fertiggestellt Stein auf Stein. Nach dem ersten Bauabschnitt gehen die Arbeiten an der Stützmauer weiter.

Die Mauer hinter dem Areal, wo einst das Deutsche Haus in Tharandt stand, wird derzeit erneuert. Bis Ende November soll der Hang zum Akademieweg komplett mit Natursteinen befestigt werden. Die Stützmauer ist bereits in einem ersten Bauabschnitt teilweise erneuert worden. Nun arbeitet die Firma Spesa Spezialbau und Sanierung aus Roßwein weiter. Der Tharandter Stadtrat hatte im Frühjahr die Leistung an das Bauunternehmen vergeben.

Dabei wurden vier Varianten zur Sanierung der wichtigen Stützmauer in Tharandts Mitte diskutiert. Die Mauer aus Sandstein zu bauen – wie schon im ersten Abschnitt geschehen – ist teuer. Dennoch hat sich die Mehrheit der Stadtvertreter dafür entschieden und hielt eine Wand mit Betonoberfläche für unangebracht. Die Stützmauer zum Akademieweg in diesem zweiten Abschnitt zu erneuern, kostet fast 339 000 Euro. Davon wurden fast 52 000 Euro für die notwendigen Planungen aufgebracht. (SZ/ves)

