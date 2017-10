Maue Saison im Gebersbacher Bad Das wechselhafte Wetter hat den Betreibern zu schaffen gemacht. Sie ärgern sich auch über nächtlichen Besuch.

So wie jetzt während der Winterruhe hat das Freibad Gebersbach auch an einigen Tagen während der Saison ausgesehen. Das Wetter war zu wechselhaft, um das Bad ständig geöffnet zu halten. © André Braun

Nach Abschluss der Saison 2017 zieht Lutz Iwan vom WelWel Sport- und Freizeitzentrum Döbeln eine durchwachsene Bilanz für das Freibad Gebersbach. „Das Wetter war zu wechselhaft, das hat sich auf die Besucherzahlen ausgewirkt“, sagte Iwan. Der Betreiber sei deshalb froh, dass es ein Stammpublikum gebe, das auch bei nicht so schönem Wetter ins Freibad kommt. Mit knapp unter 10 000 gibt Lutz Iwan die Besucherzahl für 2017 an. Das bewegt sich in einem ähnlichen Rahmen wie im vergangenen Jahr, so Iwan. Der höchste Besuch an einem Tag lag bei über 600 Gästen.

„Es ist einfach keine langfristige Planung möglich gewesen. Es dauert immer zwei bis drei heiße Tage lang, bis die Leute ins Bad kommen. Und solche Phasen gab es kaum“, so Iwan. Einige Male sei es passiert, dass Besucher nachmittags trotz schönen Wetters vor verschlossenen Toren standen. „Da war es aber am Vormittag noch regnerisch gewesen und wir haben uns entschlossen, das Bad an diesem Tag nicht zu öffnen“, wirbt der Geschäftsführer um Verständnis. I

n manchen Fällen habe er auch selbst die Kasse besetzt, um das Bad öffnen zu können. Dann sei zwar der Kiosk geschlossen geblieben, die Versorgung der Gäste mit Getränken und Bockwurst oder Wienern aber dennoch abgesichert worden. „Die Leute, die regelmäßig kommen, haben dann auch Verständnis, wenn man die Gründe ordentlich erklärt“, so Iwan.

Die Preiserhöhung um 50 Cent, die zu Beginn der Saison eingeführt wurde, haben nur in den ersten 14 Tagen zu Diskussionen geführt. Diese Maßnahme hatte das WelWel als Betreiber mit der Stadtverwaltung Waldheim abgesprochen. Die Erhöhung war mit gestiegenen Kosten begründet worden. So fallen allein für den Strom in der Saison monatlich 4 000 Euro an. Hinzu kommen die Personalkosten. Dabei sei es nicht so, dass nur die Öffnungszeiten abgesichert werden, sondern auch zur Vor- und Nachbereitung seien jeweils bis zu zwei Stunden erforderlich.

Weil eigenes Personal knapp ist, greifen die Betreiber auch auf Saisonkräfte zurück. „Oftmals sind das Abiturienten, die vor Beginn des Studiums noch etwas Geld verdienen wollen“, erklärt Lutz Iwan. Sie werden an der Kasse und im Kiosk eingesetzt, aber auch als Rettungsschwimmer, wenn sie die erforderliche Qualifikation besitzen.

Die Änderung der Öffnungszeiten hat sich für den Betreiber bewährt. „Früher haben wir es öfter gehabt, dass in der letzten Stunde vor der Schließung nur noch zwei, drei Gäste da waren. Dennoch mussten wir das Bad bis 20 Uhr geöffnet halten.“ Nun gibt es eine Kernöffnungszeit von 12 bis 19 Uhr, am Wochenende und in den Ferien von 10 bis 19 Uhr. „Damit erhalten wir die Gelegenheit, bei nur noch geringem Besuch auch schon 19 Uhr schließen zu können. Sind aber noch viele Besucher da, verlängern wir die Öffnungszeit gern bis 20 Uhr“, so Iwan. Jedoch sei diese Regelung in diesem Jahr nur selten angewendet worden. Durch die flexibleren Öffnungszeiten sei es möglich, das Bad etwas wirtschaftlicher zu betreiben.

Erstmals seitdem das WelWel als Betreiber fungiert, sei in diesem Jahr im Freibad eingebrochen worden. „Zu holen war nichts, aber immerhin musste eine kaputte Fensterscheibe ersetzt werden“, so Lutz Iwan. Auch sei es vorgekommen, dass nächtliche „Besucher“ im Bad waren, die unter anderem Bierflaschen im Kinderbecken oder Steine im großen Becken hinterließen.

