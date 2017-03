Matthias Schuh ist Top-Nachwuchswinzer Europas Weinmagazin Vinum wählt Schuh unter die 25 besten Winzertalente Deutschlands. Als einzigen Vertreter aus Sachsen.

Geehrt: Winzer und Weinbautechniker Matthias Schuh sieht sich in seinem Weg bestätigt. © Weingut Schuh

Matthias Schuh hat es geschafft: Europas führendes Weinmagazin „Vinum“ hat den Sörnewitzer in die Riege der Top-Nachwuchswinzer aufgenommen. In der aktuellen Ausgabe veröffentlicht es die 25 besten Nachwuchswinzer Deutschlands. Matthias Schuh wurde als einziger Vertreter aus dem sächsischen Anbaugebiet gewählt. Der 29-jährige Mitinhaber des Weinguts Schuh fühlt sich geehrt. „Ich sehe es als Bestätigung meiner Arbeit und meines Strebens, nur beste Weine zu machen“, sagt er. Es freue ihn, wenn das auch außerhalb des Elbtals so wahrgenommen werde.

Dennoch wähnt er sich noch lange nicht am Ziel. „Ich möchte die nachhaltige Bewirtschaftung unserer Weinberge vorantreiben und einen natürlichen Kreislauf der Ressourcen etablieren“, erklärt er. Nach der Devise: „Jung und wild, aber verantwortungsbewusst.“ Seine Erfahrungen aus Franken, Neuseeland und dem Bordeaux will er zur Entschleunigung der Herstellung nutzen. Matthias Schuh möchte seinen besten Tropfen die notwendige Zeit bis zum Spitzenwein geben.

