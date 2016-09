Matthias Reim rockt beim Kemnitzer Oktoberfest

Matthias Reim mit seinem ersten Bier in Kemnitz. Beim traditionellen Fassanstich war der Sänger aber dieses mal nicht dabei. Denn der erfolgt erst eine Woche später. © Matthias Weber

Matthias Reim hat in Kemnitz beim 19. Oberlausitzer Oktoberfest gespielt. Der Schlagersänger und seine Band rockten die Festzeltbühne am Sonnabend. Für den gebürtigen Hessen ist das Fest in der Oberlausitz wieder ein Heimspiel gewesen. Bereits zum 12. Mal war er dort zu Gast.

