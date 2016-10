„Matthew“ stürmt durch die Karibik

Nach Verwüstungen und Toten auf mehreren karibischen Inseln nimmt Hurrikan „Matthew“ Kurs auf die Bahamas und die US-Küste. Am Dienstagabend war der tropische Wirbelsturm mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 220 Kilometern pro Stunde auf den äußersten Osten von Kuba getroffen. Rund 1,3 Millionen Menschen mussten dort ihre Häuser verlassen. Zuvor war „Matthew“ über den Westen von Haiti und Teile der benachbarten Dominikanischen Republik gepflügt. Zahlreiche Straßen standen unter Wasser, Bäume und Strommasten knickten um. Die wichtigste Brücke zwischen Haitis Hauptstadt Port-au-Prince und den Departments im Süden stürzte ein. Drei Menschen kamen ums Leben.

Am Donnerstagabend soll der Wirbelsturm nah an der Ostküste des US-Bundesstaats Florida vorbeiziehen. Behörden verhängten dort den Notstand. South Carolina stellte sich auf die Evakuierung der Küstengebiete ein. Mehr als eine Million Einwohner müssten in Sicherheit gebracht werden.Foto: Reuters

