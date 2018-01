Masterplan Knappensee

Wenn der Knappensee 2022 für die Nutzung freigegeben wird, dürfen sofort Boote fahren. Baden aber ist nicht automatisch erlaubt, obwohl es Jahrzehnte gang und gäbe war. Damit der Knappensee wieder zum Badesee wird, bedarf es einer behördlichen Genehmigung. Dies sorgte im Sitzungsraum des Rathauses Lohsa für einiges Unverständnis. Im Auftrag des Zweckverbands Lausitzer Seenland arbeitet die Stadtentwicklung GmbH Dresden (Steg) an einem Masterplan für die touristische Nutzung des Knappensees. Dieser wurde jetzt im Lohsaer Gemeinderat vorgestellt. Auch mehr als 40 Bürger wollten sich aus erster Hand informieren lassen.

Der Plan berücksichtigt Natur-, Arten- und Trinkwasserschutz sowie den Braunkohlenplan. „Maßgabe ist die Umsetzbarkeit von Ideen. Rosa Wölkchen nützen niemandem“, so Steg-Projektentwickler Andreas Worbs. TAGEBLATT nennt die Schwerpunkte des Masterplans.

Groß Särchen: Mietbungalowpark

Bootssteg, Bootsverleih und eine Slipanlage sind für Groß Särchen vorgesehen. Dort soll die Wasserwacht stationiert werden. Geplant ist ein Vereinshaus für Vereine, die am oder im Wasser aktiv sind, und andere Interessenten. Mit dem Bebauungsplan bereitet die Gemeinde Lohsa das Baurecht dafür vor. Entstehen könnte ein Mietbungalowpark mit vier bis acht Betten pro Einheit in unterschiedlichen Preiskategorien sowie Flaniermeile am Strand und Imbiss. Die Planer tendieren zum Rückbau des Rutschenparks. Längere Zeit ungenutzt, wäre die Instandsetzung betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll. Sie befürworten, die Fläche in eine neue Promenade einzubinden.

Koblenz: Camping und Caravaning

Für das Koblenzer Ufer weist der Masterplan Strand, Camping und Caravaning aus. Geplant sind 100 Stellplätze an den zentralen Erschließungsachsen, wobei auf Forderung der Naturschützer die meisten Bäume erhalten bleiben sollen. Der Bau eines Sanitärgebäudes sei ohne größere Anforderungen an die Gebäudegründung möglich.

Knappenrode: Rastplatz für Boote

In Verbindung zur Energiefabrik Knappenrode soll an der Knappenhüttensiedlung ein Bootsrastplatz mit Bootssteg angelegt werden, jedoch kein Liegeplatz zur Übernachtung. Dort wäre auch die Verbindung zu überregionalen Radwegen gegeben.

Maukendorf: FKK-Strand

Die Wochenendbungalows sollen wiederhergestellt werden, dazu Vereinshaus, Imbiss, textile und freie Strandbereiche entstehen. Darüber hinaus gebe es keinen Bedarf, weitere Flächen auszuweisen. Nicht enthalten ist eine 1980 eingerichtete Badestelle in Maukendorf, was auf Kritik der Bürger stieß. An verschiedenen Stellen sei Strand von der Landestalsperrenverwaltung nicht gewünscht, hieß es.

Rundweg für Radler und Skater

Allen Beteiligten ist nach Aussage von Heiko Nowak vom Zweckverband Lausitzer Seenland ein asphaltierter Rundweg wichtig. Bis zu vier Meter breit ist er für Radfahrer, Skater, Wanderer und als Wirtschaftsweg gedacht. Nach Aussage von Andreas Worbs gebe es bereits einen „relativen Konsens“ mit dem Naturschutz über die Versiegelung der Fläche. Dafür müssten an anderer Stelle Ausgleichsmaßnahmen erfolgen. Vorgesehen sind um den See fünf Besucherparkplätze mit Parkautomaten. Dafür sollen zum Teil vorhandene Parkflächen reaktiviert und erweitert werden.

Noch kein Alleinstellungsmerkmal

Dem Knappensee ist eine mittlere touristische Bedeutung zugedacht. Gemeinderäte und Bürger vermissen im Masterplan ein Alleinstellungsmerkmal. „Im Seenland gibt es über 20 Seen. Da wird es schwierig, für alle ein Alleinstellungsmerkmal zu finden“, so Andreas Worbs. Er könnte sich vorstellen, den Turm des Rutschenparks als Aussichtspunkt zu nutzen. „Aber wir brauchen ein Thema obendrüber, mit dem wir bei Investoren werben können“, erklärte Tilo Babick (FW Knappensee).

Verbindung zum Graureiher See

Tino Starost (CDU) erachtet die Verbindung vom Knappen- zum Graureiher See für Wasserwanderer als wichtig. Der Wunsch sei nachvollziehbar. Jedoch gebe es noch viele hydrologische, naturschutzrechtliche, bauliche und finanzielle Fragen. Wie Heiko Nowak erklärte, untersucht parallel ein anderes Planungsbüro, wie sich die Seen miteinander verbinden lassen.

Masterplan als Empfehlung

In die Erarbeitung eingebunden sind neben der Gemeinde Lohsa auch Hoyerswerda, Wittichenau, die Energiefabrik Knappenrode, Landkreis, LMBV und der Regionale Planungsverband. „Am Ende soll ein Konsens stehen“, hieß es. Völlig offen ist die Finanzierung. „Den Kommunen wird eine große Bürde aufgelastet, wenn sie für die Unterhaltung der Anlagen und alles andere alleine zuständig wären“, sagte Andreas Worbs. Idealerweise sollte es sich durch die Besucher tragen. Bis dahin sei ein langer Weg. Alle Akteure müssten eng zusammenarbeiten, um Fördermittel zu bekommen. „Wir werden nicht den Schalter umlegen und dann 1 000 Gäste am Tag haben“, sagte er.

Im März befasst sich die Verbandsversammlung des Zweckverbands Lausitzer Seenland mit dem Masterplan. Er ist eine Empfehlung, so Bürgermeister Thomas Leberecht (CDU). „Was wir am Ende daraus machen, werden wir sehen. Wir müssen es uns leisten können.“

