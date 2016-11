Maßvoll genießen Zum Aktionstag Jugend-Film-Tage zur Suchtprävention setzten sich Jugendliche mit Alltagsdrogen auseinander.

Der Andrang war groß: In der Hospitalkirche in Pirna setzten sich Jugendliche mit den Gefahren von Alkohol und Nikotin bei mehreren Mitmach-Aktionen spielerisch auseinander. © Andreas Weihs

Stein auf Stein bauen Schüler das Fundament ihres Lebens. Auf den Steinen stehen Worte wie Familie, Gesundheit, Freiheit. Die Jugendlichen diskutieren, was ihnen im Leben am wichtigsten ist, was sie glücklich macht. Dann die Frage: „Und auf was hat der Alkohol am meisten Einfluss in eurem Leben?“ Ihre Antwort: „Auf unsere Gesundheit.“ Der Gesundheits-Stein wird aus der Mauer herausgezogen, ein kleinerer Ersatzstein mit der Aufschrift Alkohol dafür eingesetzt. Die Folge: Die Mauer, das Leben, wird instabil. Mit dieser anschaulichen Methode wurden am Donnerstag zu den Jugend-Film-Tagen zur Suchtprävention in Pirna die Gefahren von Alkohol und Nikotin aufgezeigt. Dabei ging es auch darum, die Schüler für einen maßvollen Konsum zu sensibilisieren. In der Hospitalkirche konnten die Jugendlichen bei einem Quiz, einem Würfelspiel, dem Steinespiel sowie einem Frageduell mitmachen. Bei diesem traten zwei Teams gegeneinander an und testeten ihr Wissen über Nikotin und Alkohol.

Um junge Menschen direkt zu erreichen, veranstaltet die BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) mit Unterstützung des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. regelmäßig in verschiedenen Städten die Jugend-Film-Tage „Nikotin und Alkohol – Alltagsdrogen im Visier“. In Pirna nahmen etwa 400 Schüler aus Pirna und Neustadt gemeinsam mit ihren Lehrern am Aktionstag teil. Neben der Hospitalkirche war auch der Filmpalast Pirna Ort des Geschehens. Dort schauten die Jugendlichen themenbezogene Spielfilme wie „Zoey“ oder „Filmriss“. In diesen werden unter anderem die Alkoholsucht der Eltern und das Komatrinken von Jugendlichen behandelt. Gemeinsam mit der Klasse werden die Filme dann im Unterricht besprochen. Pirnaer Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke war begeistert, die Jugend-Film-Tage nach Pirna holen zu können. „Denn Alkohol und Nikotin begleiten uns und die Jugendlichen ständig im Alltag, ob in der Schule oder Zuhause“, sagt er.

Dass solche Präventionsmaßnahmen die Jugendlichen erreichen und zum Umdenken anregen, wird besonders an den Zahlen deutlich. Repräsentative Erhebungen der BZgA zeigen eine bundesweite Verringerung des Alkohol- und Nikotinkonsums bei Jugendlichen. Demnach rauchten 2015 noch 7,8 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen. Der Anteil der rauchenden Jugendlichen ist damit so niedrig wie noch nie. Mit 79,1 Prozent ist die Quote der Jugendlichen, die noch nie geraucht haben, derzeit so hoch wie in keiner vorherigen Untersuchung. Das zeigt: Rauchen gehört in Deutschland nicht mehr zum Lebensgefühl junger Menschen.

Bundesweit sinkt auch der regelmäßige, das heißt wöchentliche, Alkoholkonsum bei den Zwölf- bis 17-Jährigen stetig. 2015 tranken nur zehn Prozent der befragten Altersgruppe regelmäßig Alkohol. Das sind 8,6 Prozent weniger als 2015. Auch das sogenannte Rauschtrinken, das heißt der Konsum mindestens fünf alkoholischer Getränke bei einer Gelegenheit, nimmt weiterhin ab. Dennoch ist ein Anteil von 12,5 Prozent bei den Zwölf- bis 17-Jährigen weiterhin besorgniserregend. Das findet auch Rocco Geißdorf, der Leiter des Hanno e.V. Seit Jahren betreibt er mit seinem Team Präventionsarbeit in Pirna und dem ganzen Landkreis. „Wir haben uns schon lange gewünscht, eine Kombination aus Film und Aktionen anzubieten und freuen uns sehr, dass es so realisiert werden konnte.“ Für Geißdorf ist es mit dem Abschluss der Jugend-Film-Tage in Pirna nicht zu Ende. Für ihn ist es der Anfang für eine größere Methodenvielfalt in seiner Arbeit. Er kann sich vorstellen, in Zukunft aller zwei Jahre eine ähnliche Präventionsmaßnahme im Landkreis zu realisieren.

