Maßnahmenpaket für den Kornmarkt Die Führungsspitze der Bautzener Stadtverwaltung hat sich am Montag zu einer Krisensitzung getroffen. Mit sechs Schritten will sie auf die Eskalation der Gewalt reagieren.

Polizei zeigt Präsenz: Seit Freitag gilt auf dem Kornmarkt Bautzen ein Kontrollbereich. © xcitepress/ce

Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Bautzener Innenstadt hat Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) am Montag eine Krisensitzung im Bautzener Rathaus einberufen. An der zweistündigen Diskussion nahm nach Aussage von Stadtsprecher André Wucht der Führungskreis der Stadtverwaltung teil. Im Mittelpunkt stand die Diskussion von Maßnahmen zur Gewährleistung eines friedlichen Zusammenlebens sowie von Ordnung und Sicherheit auf dem Kornmarkt.

Dort war es in der vergangenen Woche zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen gekommen. Etwa 80 Personen – vorwiegend aus dem rechten Spektrum – hatten in der Nacht zu Donnerstag 20 junge Asylbewerber durch die Innenstadt gejagt. Zuvor waren die Flüchtlinge laut Polizei auf die Rechten losgegangen und hatten zudem Polizeibeamte attackiert. Konkret verständigte sich der Führungsstab des Bautzener Rathauses auf folgende Punkte:

Einsatz von Streetworkern

Stadt und Landkreis finanzieren derzeit in Bautzen vier Schulsozialarbeiter sowie die offene Kinder- und Jugendarbeit im Steinhaus. Noch in dieser Woche soll geprüft werden, ob und wie der Kornmarkt in deren Arbeit einbezogen werden kann. Zudem liege ein Gesprächsangebot des Steinhauses zum Einsatz von Streetworkern vor.

Aktuelle Stunde im Stadtrat

17 Stadträte hatten am Sonntag eine Sondersitzung zum Thema Kornmarkt beantragt. Dies sei aus rechtlichen Gründen schwer möglich, so Oberbürgermeister Ahrens. Er werde deshalb den Stadträten vorschlagen, das Thema bei der nächsten regulären Sitzung am 28. September zu behandeln. Konkret sollen dann folgende Punkte besprochen werden:

- Einsatz zusätzlicher Streetworker am Kornmarkt

- Alkoholverbot auf dem Kornmarkt

- weitere Einbindung der Fraktionen in die aktuelle Diskussion

- gemeinsame Abstimmung von Lösungsvorschlägen.

Runder Tisch geplant

Auf Initiative des Bautzener Landtagsabgeordneten Marko Schiemann (CDU) soll ein Runder Tisch mit Vertretern von Landkreis, Stadt und Polizei einberufen werden. OB Ahrens will dem Abgeordneten vorschlagen, diese Runde um Vertreter des Handels und des Tourismus zu erweitern. Dazu soll in dieser Woche ein Gespräch mit Marko Schiemann stattfinden.

Gemeinsame Kontrollen

Noch in dieser Woche werden sich Ordnungsamt und Polizei über Kontrollgänge auf dem Kornmarkt verständigen. Ziel sei die Präsenz beider Behörden, um Probleme rechtzeitig zu erkennen. Zudem könne man sich auf diese Weise gegenseitig unterstützen, denn hier wie da ist die Personalsituation angespannt.

Besuch im Flüchtlingsheim

Noch in dieser Woche will der Oberbürgermeister die Bewohner der Unterkunft an der Dresdener Straße besuchen. Er möchte mit ihnen über die Situation sprechen. Er wolle den jungen Menschen aber auch gewisse Verhaltensregeln nahe bringen, um eine erneute Eskalation zu vermeiden.

Anlaufpunkte für junge Leute

In Bautzen gibt es nach Einschätzung der Stadtverwaltung zu wenige Anlaufpunkte für junge Menschen. Einrichtungen wie das Steinhaus leisteten zwar gute Arbeit. „Sie erreichen aber nur einen Bruchteil der Bevölkerung“, so der Oberbürgermeister. Er hofft deshalb auf die Unterstützung von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig. Diese hatte am Sonntag in der TV-Talkshow „Anne Will“ Unterstützung angeboten. (szo)

