Massives Polizeiaufgebot schützt Stadtfest Eine schwer bewaffnete Spezialeinheit steht bereit. Nizza-Betonsperren sollen Lastwagen blockieren.

Eine für den Anti-Terrorkampf ausgerüstete Spezialeinheit steht am Wochenende in Dresden beim Stadtfest bereit, um schnell eingreifen zu können. © Symbolfoto: dpa

Sperren gegen Lastwagen, Polizisten mit Maschinenpistolen, Überwachungskameras: Ein großes Aufgebot sächsischer Polizei, von Mitarbeitern des Ordnungsamts und private Sicherheitsfirmen sollen den Besuchern des Stadtfestes Canaletto ein ungestörtes Vergnügen garantieren. Hinweise auf konkrete Störungen gebe es zwar nicht, sagte ein Polizeisprecher. „Dennoch wird wie schon im vergangenen Jahr von einer abstrakten Gefährdungslage ausgegangen.“ Die Sicherheitsvorkehrungen seien deshalb ähnlich wie 2016. Damals waren diese nach Gewaltattacken in Bayern deutlich verschärft worden.

Zur Zahl der Beamten, die voraussichtlich eingesetzt werden, machte der Sprecher keine Angaben. Es seien etwa ebenso viele wie vor zwölf Monaten. Damals hatten täglich zwischen 80 bis 120 Polizisten das Stadtfest geschützt.

Und ebenso wie damals werden auch bei diesem Fest Beamte einer schnellen Eingreiftruppe in Bereitschaft gehalten. Diese sind mit Maschinenpistolen und besonderem Schutz für Anti-Terror-Einsätze wie speziellen Schutzwesten und Helmen, ausgerüstet. Die Festbesucher werden davon jedoch kaum etwas mitbekommen, denn die Polizisten warten dem Sprecher zufolge abseits des Geschehens in ihren Einsatzwagen.

Die Beamten werden zu sehen sein, wenn sie Streife laufen und den Veranstaltern bei Einlasskontrollen zur Hand gehen. Diese sollen verhindern, dass Besucher Glasflaschen oder gar Waffen mit auf das Festgelände bringen. „Wir wollen jedoch nicht das Bild des Festes bestimmen“, sagte der Polizeisprecher. Zum Schutz gegen Attacken mit Lastwagen werden sogenannten Nizza-Betonsperren aufgebaut.

Auf die Einrichtung von Kontrollbereiche wird hingegen verzichtet. Dort konnten im vergangenen Jahr Besucher jederzeit angehalten und kontrollieren werden.

Laut Stadt werden auch Mitarbeiter des Ordnungsamts — des sogenannten Gemeindlichen Vollzugsdienstes — Streife laufen und für Ordnung sorgen. Am Landtag werde als Anlaufpunkt für die Besucher eine mobile Wache eingerichtet, hieß es.

Bestimmte Bereiche des Festgeländes werden zudem vom Veranstalter mit Videokameras überwacht. Wie er erläuterte, sei das Teil eines „speziellen Konzepts“. Wegen der Sperrung der Augustusbrücke und Baustellen gebe es veränderte Besucherströme und Engstellen. Mithilfe der Kameras soll der Veranstaltungsleiter den Überblick behalten, um bei bestimmten Ereignissen rasch reagieren zu können. Überwacht würden vor allem stark frequentierte Bereiche. „Die Besucher werden mit Schildern auf die Kameras hingewiesen“, sagte eine Sprecherin des Veranstalters. Wo genau sich die überwachten Stellen befinden, sagte sie jedoch nicht.

Die sogenannten Security Towers — die im vorigen Jahr auf dem Festgelände weithin sichtbaren Sicherheitstürme — wird es laut Veranstalter diesmal nicht geben. Auch Drohnen würden nicht eingesetzt.

Am Rande des Festes war es im vergangenen Jahr trotz der strengen Sicherheitsvorkehrungen zu einem ernsthaften Zwischenfall gekommen, als teilweise vermummte Rechtsextremisten Jagd auf Flüchtlinge machten. Dabei sollen mindesten vier Iraker durch Faustschläge und Tritte zum Teil schwer verletzt worden sein. Die Polizei hatte in ihrem Bericht damals zunächst ein positives Fazit gezogen und unter anderem von einem angeblichen Streit unter Nordafrikanern und einer Schlägerei berichtet, an der bis zu 30 Menschen beteiligt gewesen sein sollen. Erst später hatte sie den Irrtum als Kommunikationsfehler eingeräumt. Gegen einige der Beteiligten laufen unter anderem auch wegen dieses Vorfalls Gerichtsprozesse. Sie sollen auch an Angriffen auf Asylunterkünfte in Freital, Heidenau und Dresden beteiligt gewesen sein.

