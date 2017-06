Massiver Stellenabbau bei Bombardier in Görlitz Der größte Industrie-Arbeitgeber investiert in Bautzen und Görlitz 28 Millionen Euro. Doch dafür fallen bis zu 800 Jobs weg.

Michael Fohrer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bombardier Transportation GmbH, stellt in Hennigsdorf die Neuausrichtung des Unternehmens vor. © dpa

Hennigsdorf. Der Zughersteller Bombardier Transportation stellt sich in Deutschland neu auf. Alle sieben Werke bleiben zwar erhalten, sollen sich aber stärker spezialisieren. Damit verbunden ist ein erheblicher Stellenbau. Das sagte Deutschlandchef Michael Fohrer nach einer Aufsichtsratssitzung in Henningsdorf bei Berlin.

Bis 2019 werde Bombardier in seine deutschen Werke rund 70 Millionen Euro investieren, teilte der Konzern mit. Allein rund 28 Millionen würden in die Werke Bautzen und Görlitz gesteckt, sagte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Görlitz soll für acht Millionen Euro zum Kompetenzzentrum für Wagenkästen aus Stahl und Aluminium für Doppelstockzüge und Straßenbahnen ausgebaut werden. Bautzen sei als weltweites Kompetenzzentrum für die Serienfertigung von Regional- und Fernverkehrszügen sowie S- und U-Bahnen gesetzt. „Die Entscheidungen deuten in die richtige Richtung“, sagte Dulig. „Im Vergleich zur Ausgangslage, welche einen massiven Stellenabbau vorsah, bin ich nun verhalten optimistisch.“

Allerdings könnten dem Konzernumbau bis zu 2 200 der derzeit 8 500 Stellen in Deutschland zum Opfer fallen. Davon sind 700 Leiharbeiter betroffen. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis Ende 2019 ausgeschlossen. Aufsichtsratschef Wolfgang Tölsner betonte, je nach Auftragslage könnte der Abbau auch kleiner ausfallen. Am stärksten sollen die Werke in Görlitz und Hennigsdorf betroffen sein. Görlitz könnte bis zu 800 der derzeit rund 1 900 Arbeitsplätze verlieren. Dagegen könnte in Bautzen die Beschäftigtenzahl sogar steigen. Zurzeit arbeiten hier rund 1 000 Beschäftigte. Hennigsdorf verliere 2019 die Großserienproduktion von Zügen und damit auch 400 bis 500 Arbeitsplätze.

Bombardier Transportation schreibt weltweit zwar schwarze Zahlen, nicht aber in Deutschland. „Wir haben eine Milliarde Verlust bei zehn Milliarden Umsatz in den vergangenen fünf Jahren gemacht“, so Fohrer. Ziel in Deutschland sei eine schwarze Null. Bombardier hatte hier vergangenes Jahr bereits 1 430 Stellen gestrichen.

Auch der Chef der Industriegewerkschaft (IG) Metall für Berlin, Brandenburg und Sachsen, Olivier Höbel, sprach von Veränderungsdruck. Das Konzept bringe technische Effizienz, ökonomische Kompetenz und soziale Verantwortung in Einklang. Der Ostsachsen-Chef der IG Metall, Jan Otto, sieht als Erfolg, dass die Zukunft des Werkes Görlitz gesichert sei; dies habe auf der Kippe gestanden.

