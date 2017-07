Massiver Borkenkäferbefall Die Schädlinge vernichten etliche Hektar Fichten. Es wächst bereits die nächste Käfergeneration heran.

Wegen der zeilenartigen Gänge spricht man vom Buchdrucker. © André Braun

Der Altkreis Döbeln ist die waldärmste Region Mittelsachsens. Es dominieren Laubbäume. Nadelbäume sind schon jetzt rar. Weil derzeit wieder Schädlinge wüten, nimmt der Bestand – vor allem an Fichten – weiter ab. Sie nadeln, ihre Kronen sind gelblich verfärbt. Dies ist ein untrügliches Zeichen, dass sich der Borkenkäfer, genauer gesagt der Buchdrucker, eingenistet hat.

Die hiesigen Revierförster und Waldbesitzer sind sensibilisiert – und mussten in den vergangenen Wochen bereits handeln, um befallenes Holz abzutransportieren. „In Haßlau und in Massanei haben wir immer einige Problemstellen. Wenn es einmal Befallsherde gibt, muss man dranbleiben“, sagt Revierförster Dirk Tenzler. Noch seien die Schäden zwar nicht ganz so erheblich wie im vergangenen Jahr. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit böten sich den Insekten aber weiterhin gute Nahrungs- und Fortpflanzungsbedingungen.

Die Bäume stehen unter Stress, sterben nach und nach ab. „Im Boden fehlen etliche Liter Wasser, da auch das vergangene Jahr insgesamt recht trocken war. Wassermangel unterdrückt den Harzfluss. Das Harz nutzen die Bäume zur Käferabwehr“, so Tenzler.

Die Käfer vermehren sich, wie der Name es sagt, in der Borke der Fichten. Die Männchen bohren sich in die Rinde, legen eine Kammer an, versprühen einen Duftstoff, der die Weibchen anlockt. Es kommt zur Eiablage. Zwischen zwei und acht Wochen dauert es, bis so eine neue Käferpopulation herangewachsen ist. Hat sich der Schädling einmal zwischen Rinde und Holzkörper eingenistet, stirbt die Fichte ab. „Dort verlaufen die Ernährungsbahnen für den Nährstofftransport von der Wurzel zur Krone“, erklärt Steffen Kühn. Er ist Förster im Privat- und Körperschaftswald im Revier Hainichen. Zu diesem gehören unter anderem auch Kriebstein und Striegistal.

Rund um die Talsperre Kriebstein gebe es erneut große Probleme mit dem Schädling. „Viele befallene Fichten sind bereits weggeräumt worden. In Richtung Geringswalde und Rochlitzer Berg sind im Privatwald zahlreiche Bäume betroffen“, so Steffen Kühn.

Das A und O einer Massenvermehrung der Borkenkäfer entgegen zu wirken, ist eine saubere Waldwirtschaft: Wurf- und Bruchholz sowie bereits festgestellte Käferherde müssen zeitnah, spätestens aber vor dem erneuten Ausflug der Käfer, aus dem Wald gebracht werden, so Dirk Tenzler.

Zu seinem Revierbereich gehört Langenau. „Dort gab es einen Befall auf einer Fläche von 1,5 Hektar“, sagt er.

Erste Anzeichen für einen Befall: zahlreiche Einbohrlöcher rund um den Baumstamm mit ausgeworfenem, hellbraunem Bohrmehl sowie pickende Spechte auf der Suche nach den Larven. Es sind in der Regel über 50-jährige Baumhölzer, weniger jüngere Waldbestände, betroffen.

Im vergangenen Jahr konnten sich drei Generationen des Buchdruckers entwickeln. „Das ist selten“, so Kreissprecher André Kaiser. Die Waldbesitzer hätten ihr Bestmöglichstes getan, um die Ausbreitung zu verhindern. „Sie haben rechtzeitig Schad- und Totholz beseitigt“, so Kaiser. Im vergangenen Jahr hätten die Mitarbeiter der Forstbehörde rund 450 Borkenkäfer-Befallsherde entdeckt. Etwa 6 300 Kubikmeter Holz seien beschädigt worden.

Meldungen zu erkannten Borkenkäferherden mit möglichst exakter Ortsangabe nimmt die Forstbehörde unter Telefon 03731 799-3610, -3611, -3621 oder per E-Mail an umwelt.forst@landkreis-mittelsachsen.de entgegen.

