Massig Wasser

Jutta Völger aus Weißwasser mit ihrem Meßzylinder © Joachim Rehle

Regelmäßig beobachtet Jutta Völger aus Weißwasser in ihrem Messzylinder die Niederschläge. Ihr Ergebnis: Mittwoch und Donnerstag gingen innerhalb von 48 Stunden 43 Liter Wasser pro Quadratmeter in Weißwasser nieder. Besonders stark war der Regen bei dem Gewitter am Mittwochabend. Die Feuerwehr rückte zu 18 Einsätzen aus. Meistens musste Wasser abgepumpt werden. Trotz des immer wiederkehrenden Regens am Donnerstag und Freitag, registrierte die Feuerwehr keine weiteren Alarme mehr. In den nächsten Tagen soll das Wetter deutlich freundlicher werden. Foto: Joachim Rehle

