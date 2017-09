Massig Pilze in der Löbauer Blumenhalle Wer schon immer mal wissen wollte, was an Pilzen in unseren Wäldern so wächst, ist am Sonntag in Löbau richtig. Wer aber noch nicht weiß, was er am Wochenende anfangen soll, findet auf unter www.sz-veranstaltungskalender.com mit wenigen Klicks ganz viele Ideen.

Das Pilzzentrum „Heide-Berge-Seen“ Görlitz lädt am Sonntag, von 10 bis 17 Uhr, zur 6. Pilzausstellung in die Löbauer Blumenhalle ein. Die Ausstellung wird von Pilzsachverständigen der Deutschen Gesellschaft für Mykologie aufgebaut und betreut. Gezeigt werden Frischpilze aus der Region. Besucher können auch selbst gesammelte Pilze zur Bestimmung vorlegen bzw. mitbringen. Mitgebrachte Pilze können sogar in die Ausstellung aufgenommen werden. Der Eintritt ist frei.

