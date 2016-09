Maßgerechte Handarbeit Bei Bodo Kreutzer in Stolpen gibt es jede Menge Bilderrahmen. Die kommen aber nicht von der Stange.

zurück Bild 1 von 3 weiter Bodo Kreutzers Blick streift prüfend über ein Passepartout. Um dieses zuzuschneiden, nutzt er Präzessionstechnik. Jeder noch so kleine Fehler würde die ganze Arbeit zunichte machen. © Dirk Zschiedrich Bodo Kreutzers Blick streift prüfend über ein Passepartout. Um dieses zuzuschneiden, nutzt er Präzessionstechnik. Jeder noch so kleine Fehler würde die ganze Arbeit zunichte machen.

Karin Kreutzer sorgt unter anderem für streifen- und staubfreies Glas.

Die Leisten für die Rahmen werden eingekauft. Der Rest ist Handarbeit.

Auf dem Arbeitstisch von Bodo Kreutzer liegt ein Gemälde. Es zeigt eine Ansicht von Cunnersdorf, gemalt von Künstler Jochen Fiedler.

Das Aquarell hat für die Besitzerin eine besondere Bedeutung: Es zeigt genau das Haus, in dem sie früher gewohnt hat. Bodo Kreutzers Blick schweift prüfend über die Landschaft. „Ein wunderschönes Bild“, sagt er. An ihm ist es jetzt, dem Ganzen einen passenden Rahmen zu geben. Den könnte die Besitzerin natürlich auch von der Stange im Baumarkt kaufen. Doch das wollte sie nicht. Mit einem ausgewählten Rahmen und einem Passepartout, das ist ein flacher Rahmen aus Karton, will sie die Landschaft in Szene setzen lassen.

Seit über 25 Jahren betreiben Bodo Kreutzer und seine Frau Karin, gelernte Buchbinderin, die Rahmenwerkstatt in der Alten Schulstraße in Stolpen. Die Kunden, die zu ihm kommen, haben ganz unterschiedliche Aufträge. Mal sind es Erbstücke oder neu gekaufte Gemälde, Aquarelle oder Ölbilder. Mal sind es Fotos oder auch Digitaldrucke auf Leinwand. Mal wollen die Kunden einen Rahmen und Glas oder lassen ein Gemälde nur einrahmen. „Manche bringen Originale mit, die schon von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Da ist es wichtig, dass sie durch die Rahmung keine Schäden erhalten“, sagt Bodo Kreutzer. Die Leisten für die Rahmen kauft er ein. Alles andere ist maßgerechte Handarbeit. Und so sind die Regale in seiner Werkstatt voll mit verschiedenen Modellen.

Die Auswahl reicht von auf-alt-getrimmt über pompös bis zu schlicht in allen Farben. Doch es kommt nicht nur auf den Rahmen und das Passepartout an, sondern auch auf das Glas. Bodo Kreutzer hat sechs verschiedene Sorten vorrätig. Anhand eines Models demonstriert er seinen Kunden, wie unterschiedlich die Glassorten auf das Gemälde oder das Foto wirken. So kann zum Beispiel die Leuchtkraft der Farben verstärkt werden und es sorgt dafür, dass die Bilder nicht verblassen. Doch auch mit dem Glas ist es noch nicht getan. Es gibt außerdem auch verschiedene Varianten, wie ein Bild gerahmt werden kann, zum Beispiel in einem Vitrinenrahmen oder mit einem schwebenden Passepartout. Das sei vor allem bei Meisterbriefen gefragt. Bodo Kreutzer hat dafür verschiedene Techniken und Kniffe parat, damit die Meisterbriefe Generationen überdauern können, wie auch die Gemälde. Und so versteht sich Kreutzer auch als Konservator. Wichtig sei zum Beispiel, dass das Bild nicht das Glas berühre. Es könnte verkleben und würde Schäden davon tragen, wenn es wieder aus dem Rahmen genommen wird.

Sobald der Kunde ein Bild bei ihm abgegeben habe, liege die Verantwortung in seiner Werkstatt und in der Kunst, wie der passende Rahmen das Bild optisch in Szene setzt. Mitunter kommen auch Kunden mit einem kaputten Rahmen und fragen schüchtern, ob er diesen reparieren oder eben ein neues Passepartout unterlegen kann. Natürlich kann er das. Mit alten Rahmen arbeite er besonders gern, weil er dann auch von den früheren Techniken lernen kann. Seine Frau Karin hat unterdessen den Putzfimmel bekommen. Das muss sie von Berufswegen. Sie putzt das Glas für die Bilder – und zwar streifenfrei. Jedes kleine Krümelchen würde die Arbeit zunichte machen. Auch das staubdichte Verschließen der fertigen Arbeit gehört mit zu ihren Tätigkeiten. Und die Beratungsgespräche der Kunden. Die können schon mal eine gute Stunde dauern, je nachdem was der Kunde für Vorstellungen habe. Das mache eben das Handwerkliche aus und dafür nehme man sich auch die Zeit, sagt Karin Kreutzer. Die Kunden übrigens kommen unter anderem aus Bautzen, Kamenz, Meißen und Dresden. Zwei Stammkunden wohnen in Erfurt. Jedes Mal, wenn sie in Stolpen Urlaub machen, bringen sie wieder ein Bild mit, lassen es neu rahmen. Das hat er auch schon bei anderen Touristen bemerkt, die in seine Werkstatt schauen. Beim nächsten Stolpen-Besuch haben sie ein Bild dabei und lassen sich von Familie Kreutzer beraten.

Kontakt: Rahmenwerkstatt Kreutzer: Tel. 035973 25908

