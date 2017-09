Massenkarambolage auf der A4

Die Unfallstelle. © Roland Halkasch

Auf der Autobahn 4 zwischen Siebenlehn und Wilsdruff in Richtung Dresden sind gegen 12.20 Uhr insgesamt acht Autos zusammengestoßen. Nach aktuellen Informationen sorgten vermutlich das hohe Verkehrsaufkommen und nicht angepasste Fahrweise einiger Autofahrer für den Unfall.

Vier Personen zogen sich Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Wegen des Unfalls stand nur eine Fahrspur zur Verfügung. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau in Richtung Dresden. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Nossen. Während der Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Dresden zeitweise gesperrt werden. (szo)



