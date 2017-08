Massenkarambolage auf der A 4 Am Autobahndreieck Nossen waren sechs Autos aufeinander gekracht. Ein kilometerlanger Stau war eine der Unfallfolgen.

Mehrere Fahrzeuge waren am Freitagabend in eine Karambolage am Autobahndreieck Nossen verwickelt. © Roland Halkasch

Sechs Fahrzeuge waren in eine Karmbolage verwickelt, der sich am Freitagabend egen 19 Uhr auf der A 4 zu einem Verkehrsunfall ereignet hatte. Am Autobahndreieck Nossen fuhren die PKW aufeinander auf.

Sechs Personen zogen sich bei diesen Unfall Verletzungen zu. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dennoch bildete sich ein kilometerlanger Stau in Richtung Dresden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (SZ)

