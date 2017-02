Massenkarambolage am Grenzübergang Blitzeis hat für einen Unfall auf der Autobahn gesorgt. Stundenlang ging gar nichts auf tschechischer Seite.

Osterzgebirge. Auf der A 17 von Prag Richtung Dresden kam es am Donnerstagmorgen fünf Kilometer vor der Grenze zu Deutschland zu einer Massenkarambolage. Kurz nach 8 Uhr kollidierten ein Sattelschlepper und acht Pkws. Die Rettungskräfte meldeten zwar nur Leichtverletzte, allerdings war die Autobahn nach dem Unfall komplett blockiert, sodass die Retter 15 Personen Schutz vor der Kälte bieten mussten. Die tschechische Polizei sperrte die Autobahn zunächst ab Anschlussstelle Petrovice, später bereits ab Decin. Der Verkehr in Richtung Deutschland wurde über Libouchec/Tisá/Petrovice umgeleitet.

Die Autobahn wurde in den Vormittagsstunden zwar beräumt, währenddessen hatte sich aber Glatteis gebildet. Nach einem weiteren Unfall in Richtung Prag musste auch dieser Streifen gesperrt werden. Hier wurden Fahrzeuge bereits an der letzten Abfahrt in Deutschland nahe Bad Gottleuba von der Autobahn gelotst. Am frühen Donnerstagnachmittag hob die Polizei die Sperrungen auf, zwischenzeitlich hatten sich lange Staus gebildet. (stn)

