Massenei-Bad braucht neue Rutsche 20 Jahre haben Spuren hinterlassen: Zuerst wird im kommenden Jahr das Dach der Wärmehalle saniert.

Nach 20 Jahren Badebetrieb nehmen die Reparaturen immer mehr zu. So schätzt die Stadt Großröhrsdorf die aktuelle Situation des Massenei-Bades ein.

Um das zu finanzieren, will der städtische Eigenbetrieb Großröhrsdorf im kommenden Jahr 1,06 Millionen Euro erwirtschaften. Unter dem Dach des Betriebs hat die Stadt die Wohnungswirtschaft und das Masseneibad vereint. 347 000 Euro davon entfallen auf das Massenei-Bad, der große Rest auf den Wohnungsbetrieb. 62 000 Euro sollen 2017 in die Instandhaltung von Wohnungen und Gebäuden fließen. Darüber hinaus wird in den Zaunbau und die Einfriedung von Mülltonnen investiert. Ins Masseneibad fließen 29 000 Euro in die Instandhaltung. So muss das Dach der Wärmehalle saniert werden, und die Außenduschen sind dran. Der Instandhaltungsaufwand steige von Jahr zu Jahr, aber das Bad sei ein wichtiger Standortfaktor. Nötige Reparaturen können nicht aufgeschoben werden. Damit das Bad attraktiv bleibe, müssen die technischen Anlagen in Ordnung sein. Investitionen sind in Höhe von 8 000 geplant. So soll das Bad auch durch einen Wlan-Hotspot attraktiver werden. Derzeit lasse die Leistung des Internets in der Region Massenei-Bad aber noch zu wünschen übrig. Ob der Breitbandausbau in Großröhrsdorf schon im kommenden Jahr vorankommt, sei derzeit unklar. Davon hänge ab, ob schon in den Hotspot investiert werden könne. Auf jeden Fall werde eine Volleyballanlage gebaut. Eine Großinvestition stehe im Jahr 2018 an, so der Ausblick. Dann müsse eine der Riesenrutschen ersetzt werden. Die Kosten liegen bei 105 000 Euro. Eine Stange Geld. Dietrich Krause (CDU) mahnte dann auch: Der Wohnungsbetrieb sei solide aufgestellt, aber die Finanzierung des Massenei-Bades müsse in beherrschbaren Grenzen gehalten werden. Solche Investitionen, wie für die Wärmehalle und die Rutsche, müsse der Gesamtbetrieb erst einmal erwirtschaften: „Das ist nicht mit links zu machen“, so Dietrich Krause. Um den Rutschenbau 2018 stemmen zu können, brauche das Bad mindestens 50 000 Besucher. Einen Kredit darf die Stadt bzw, ihr Eigenbetrieb für den Bau nicht aufnehmen. Die Wohnungswirtschaft im städtischen Eigenbetrieb Großröhrsdorf rechnet im kommenden Jahr mit einem Jahresüberschuss von rund 200 000 Euro. Der Bereich Massenei-Bad wird allerdings mit einem geplanten Fehlbetrag von 175 000 Euro veranschlagt. Unterm Strich ergibt sich immer noch ein positives Ergebnis. (SZ/ha)

