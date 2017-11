Massencrash auf der Autobahn

Wildschweine im Wohngebiet Bautzen. Im Wohngebiet Gesundbrunnen in Bautzen tummelten sich am Sonntagnachmittag einige Wildschweine. Anwohner riefen die Polizei. In der Nähe des Röhrscheidtbades an der Jan-Skala-Straße fand sich eine Blutspur. Womöglich hatte sich eines der Tiere an einem Zaun verletzt. Die Polizei informierte einen Jagdpächter. Die Wildschweine suchten inzwischen das Weite.

Autodiebe überrascht Wachau. Zwei Autodiebe hatten es am frühen Montagmorgen im Ortsteil Leppersdorf auf einen BMW X5 abgesehen. Die Täter saßen bereits im Fahrzeug und versuchten, die angebrachte Lenkradkralle gewaltsam zu entfernen. Dabei wurden sie vom Besitzer überrascht. Den beiden Tätern gelang in der Dunkelheit die Flucht über ein nahe gelegenes Feld. Die alarmierte Polizei suchte den Bereich ab, doch die zwei Kriminellen blieben verschwunden. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die weiteren Ermittlungen führt die Soko Kfz.

Drogen an Bord Bautzen. Eine Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen hat am Montagvormittag auf der Autobahn bei Bautzen einen VW Passat gestoppt. Eine Überprüfung des in Erfurt zugelassenen Wagens zeigte, dass für das Auto kein Versicherungsschutz bestand. Der 26-jährige Fahrer war sich keiner Schuld bewusst. Allerdings verriet ein Drogenschnelltest, dass er unter Drogeneinfluss stand. In seiner Bekleidung fanden die Fahnder eine geringe Menge Marihuana. Auch der 37 Jahre alte Beifahrer war im Besitz von Drogen. Bei ihm entdeckten Polizisten wenige Gramm Crystal. Die Drogen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem musste der 26-Jährige zur Blutentnahme. Die weiteren Untersuchungen zu dem Verstoß gegen die Pflichtversicherung sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln führt der Ermittlungsdienst der Verkehrspolizeiinspektion.

Fahrraddieb vertrieben Kamenz. Am Sonntagabend verjagte eine junge Frau in Kamenz auf der Geschwister-Scholl Straße einen Fahrraddieb. Sie hörte verdächtige Geräusche aus dem Hausflur. Beim Blick vom Balkon erkannte sie, dass ein Mann offensichtlich gerade dabei war, ihr Fahrrad zu stehlen. Die 24-Jährige verständigte telefonisch sofort die Polizei. Dem Dieb kann das nicht unbemerkt geblieben sein. Als eine Streife den Tatort erreichte, stand das Fahrrad wieder an seinem Platz. Dennoch führt die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu diesem versuchten Diebstahl.