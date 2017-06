Massen besuchen Steillagenwinzer Zum Tag des offenen Weinbergs in Radebeul sind Hunderte zum Talkenberger Hof und zur Finsteren Gasse gepilgert. Das hatte viele Gründe.

Die Steillagenwinzer der Weinstadt können auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken. Ihr 14. Tag des offenen Weinbergs war überaus gut besucht. Die Weinbaugemeinschaft Radebeul-Zitzschewig zählte am Sonnabend etwa 800 Gäste und am Sonntag rund 400, sagte ihr Vorsitzender Frank Sparbert der SZ. Die Weinbaugemeinschaft lud erstmals auf den Weinberg am Talkenberger Hof ein. Dieser ist im Eigentum der Winzergenossenschaft, der auch die meisten Mitglieder der Weinbaugemeinschaft angehören. Bisher richteten sie die Veranstaltung auf dem Krapenberg aus, wo jedoch keiner ihrer Winzer mehr tätig ist.

Wie sich herausstellte, lag dieser für die Gäste auch ungünstiger. „Auf dem Krapenberg hatten wir vor allem Fahrradklientel“, sagt Frank Sparbert. Jetzt sei auch viel Coswiger Publikum gekommen. Gegenüber vergangenem Jahr wurde ein Besucherplus von 60 Prozent registriert. Die Veranstaltung findet nun künftig immer hier statt.

Steillagenwinzer Ralf Walter von der Weinbaugemeinschaft Radebeul-Niederlößnitz freute sich an der Finsteren Gasse an beiden Tagen über jeweils rund 700 Leute. Die Resonanz nannte er damit etwas besser als vergangenes Jahr. Gründe sah er zum einen im tollen Wetter und zum anderen darin, dass sich der Weinbauverein Radebeul-Oberlößnitz diesmal nicht beteiligte. Gut besucht war auch der Kinoabend im Weinberg. Eine weitere Filmvorführung ist am 26. August zum Tag des offenen Weingutes geplant. Beginn wird 20.30 Uhr sein.

