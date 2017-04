Massa-Halle verkommt zur Müllhalde Unbekannte entsorgen illegal Abfall auf dem Gelände des früheren Kaufhauses am Natursee in Pirna. Das finden die Anwohner nicht lustig.

Besonders ekelerregend: eine ausgediente Toilette auf dem Müllberg am einstigen Massa-Gelände. © Norbert Millauer

Schön sieht es nicht aus: Auf dem hinteren Gelände des ehemaligen Massa-Supermarktes am Söbrigener Weg in Copitz haben Unbekannte ihren Müll entsorgt. Ein altes Ledersofa liegt neben diversen Plastiktüten. Besonders hässlich: eine ausgediente Toilette nahe der schmutzigen Hauswand. Sämtliche Scheiben der Halle sind eingeschlagen. Das ganze Areal macht einen verwahrlosten Eindruck. Ein Anwohner, der an diesem Dienstagmorgen mit seinem Hund dort entlang geht, schüttelt mit dem Kopf: „Der Müll liegt schon seit Längerem hier herum. Es ist zu befürchten, dass immer mehr dazu kommt.“ Außerdem macht er sich Sorgen um die Hygiene. „Denn Unrat zieht auch Ratten und andere Schädlinge an“, gibt der Herr zu bedenken. Er fordert, dass der Müll so schnell wie möglich entfernt wird.

Ob das allerdings wirklich so schnell passiert, ist zu bezweifeln. Die Stadt Pirna verweist an das Landratsamt. Im Referat Abfall/Boden/Altlasten sei der Sachverhalt bisher jedoch noch nicht bekannt. Das teilt Birgit Hertzog, Umweltamtsleiterin des Landratsamtes, auf SZ-Anfrage mit. „Es ist geplant, dort demnächst eine Ortsbesichtigung durchzuführen“, erklärt die Amtsleiterin. Ob sich daran Maßnahmen zur Gefahrenabwehr anschließen werden, könne erst nach der Besichtigung eingeschätzt werden. SZ bleibt an dem Thema dran.

Anfang Dezember 1990 hatte die Supermarktkette Massa die erste feste „West“-Kaufhalle der Stadt Pirna am Söbrigener Weg gebaut. „Die ersten Kunden konnten kaum abwarten, bis die Ware ausgepackt war“, hieß es in der SZ vom 3. Dezember 1990. Und das, obwohl die Heizung noch nicht funktionierte. Auf etwa 3 000 Quadratmetern wurden 2 000 verschiedene Lebensmittel und Industrieerzeugnisse angeboten. Unglaubliche 120 Mitarbeiter kümmerten sich um die drängenden Kunden.

Doch diese goldenen Zeiten sind längst vorbei. Der Standort war nicht gerade ideal gewählt, und der Kaufrausch der ersten Tage verflog schnell. Die Halle am Parkplatz des Naherholungszentrums Copitz steht seit vielen Jahren leer.

