Maskottchen „Rugi“ steht wieder Der Wegweiser zum Skihang in Rugiswalde wurde schon aufgebaut. Das hat einen erfreulichen Grund.

Rugi weist am Ortseingang Rugiswalde seit Jahren nicht nur Wintersportlern den Weg. © Dirk Zschiedrich

Gerade erst hat der astronomische Herbst begonnen. Doch in Rugiswalde stehen die Zeichen schon auf Winter. Diesen Schluss lässt zumindest das Maskottchen des Skiclubs zu. Sechs Wochen früher als im vergangenen Jahr haben die Wintersportler an diesem Donnerstag „Rugi“ aus dem Sommerschlaf geholt und an die frische Luft gesetzt. Die überlebensgroße Figur weist Autofahrern am Abzweig nach Rugiswalde ab sofort den Weg zum Skilift.

Am Skihang geht es an diesem Wochenende tatsächlich ab. Der Skiclub feiert am 24. und 25. September seinen 60. Geburtstag und veranstaltet parallel den traditionellen Plastmattenpokal. Am Sonnabend fällt um 10 Uhr der Startschuss für den regionalen Slalom, am Sonntag sind ab 10 Uhr die internationalen Läufer an der Reihe. Zuschauer, die die Alpinisten anfeuern, sind willkommen. (SZ/kat)

