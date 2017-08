Maskottchen Friedrich lädt in seine Stadt ein Löbau ist am Wochenende Gastgeber für den Tag der Sachsen. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt‘s noch mehr Termintipps.

Extra für den Tag der Sachsen wurde eine neue Version des Kuscheltiermaskottchens Friedrich kreiert. Der gusseiserne Turm ist aber Vorlage geblieben. © Rafael Sampedro

Am kommenden Wochenende schaut das ganze Land nach Löbau. Der Tag der Sachsen, das größte zentrale Volksfest des Freistaats, findet dort statt und lädt zu drei Tagen voller Trubel ein.

Das komplette Programm lässt sich unmöglich aufzählen. Zu groß ist das Angebot in 15 Festbereichen wie Vereinsmeile, Tourismusmeile, Blaulichtmeile, Oldtimer- und Eisenbahnromantik, Mittelalter, Kunsthof oder Handwerkermeile. Sogar eine Kleingärtnermeile gibt es. All diese Themenbereiche sind übers gesamte Innenstadtgebiet verteilt. Dazu kommen insgesamt 15 Bühnen, wo jeweils ebenfalls ein tagfüllendes Programm angeboten wird, darunter Karneval, politischer Talk, Konzertchöre.

Daher hier nur eine kleine Auswahl: Am Freitagabend stehen Max Giesinger, Stereoact, City, Karussell und die Lokalmatadoren Kyau&Albert auf der Bühne, am Sonnabend eine ABBA-Show mit A4U und Jolly Jumper. Am Sonntag, um 13 Uhr, findet der Festumzug mit 3000 Mitwirkenden statt. Die Veranstalter versprechen dafür unter anderem ein Luftschiff und Weihnachten mitten im September.

Eröffnet wird der Tag der Sachsen am Freitag, um 17 Uhr, auf der MDR-Bühne. Und am Sonntag, ebenfalls um 17 Uhr, wird das Ganze dann offiziell beendet - mit einer großen Abschlussveranstaltung auf der Radio-PSR-Bühne mit Staffelstabübergabe an die Stadt Torgau, die den Tag der Sachsen im kommenden Jahr ausrichtet.

Da die Parkplätze zwar erweitert wurden, aber in Stoßzeiten trotzdem hoffnungslos überfüllt sein werden, ist eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Auf vielen Linien werden zusätzliche Fahrten, auch in den Abend- und Nachtstunden, angeboten.

Und das Beste: Zum Tag der Sachsen gibt es freien Eintritt. (jbl)

www.tagdersachsen2017.de

