Maskierte überfallen Getränkemarkt Mit einer Pistole wurde eine Kassiererin bedroht. Die Täter nahmen 225 Euro Bargeld mit.

Ein Getränkemarkt an der Wilsdruffer Straße in Meißen wurde am Freitag gegen 17.45 Uhr überfallen.

Zwei unbekannte maskierte Männer betraten das Geschäft, bedrohten die Kassiererin mit einer Pistole und forderten Bargeld. Da die Frau nicht reagierte, öffnete einer der Täter die Kasse und raubte daraus 225 Euro Bargeld.

Die Kassiererin wurde nicht verletzt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten von den Tätern weggeworfene Bekleidungsgegenstände und auch ein Teil der Beute aufgefunden werden. (szo)

