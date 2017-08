Maskierte Männer überfallen Frau Zwei unbekannte Täter haben die 51-Jährige am Stadtpark in Görlitz aus ihrem Auto gezogen und dieses entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Symbolbild. © Patrick Seeger/dpa

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen in Görlitz einer 51-Jährigen ihren VW Golf Plus entwendet. Die Frau parkte ihr Fahrzeug mit dem Kennzeichen GR-SD 255 an der Straße Am Stadtpark ab, als zwei maskierte Täter die Fahrertür aufrissen und sie aus dem Fahrzeug zogen. „Die Diebe sprühten der Frau dabei vermutlich Reizgas in die Augen“, berichtet Thomas Bretschneider. In dem Fahrzeug befanden sich zudem noch weitere persönliche Gegenstände der Geschädigten. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, jedoch entkamen die Täter unerkannt. Die Eigentümerin verletzte sich bei dem Vorfall leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Geschädigte beschrieb die beiden Täter wie folgt: jugendliches Aussehen, etwa 20 Jahre alt, beide trugen ein Basecap und ein graues T-Shirt. Einer hat eine schlanke Statur und ist circa 1,70 Meter groß, der andere korpulent und etwa 1,80 Meter groß. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter 03581468100 an das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz wenden. (szo/tc)

