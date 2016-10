Maskierte brechen in Tankstelle ein Dreiste Diebe erbeuten Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro. Danach flüchten sie in einem schwarzen Mercedes. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Tatort: die Total Tankstelle Hartha an der B175. © Dietmar Thomas

Drei unbekannte Tatverdächtige haben sich in der Freitagnacht gegen 23.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum der Tankstelle an der Töpelstraße in Hartha verschafft. Die hatte zu diesem Zeitpunkt bereits seit reichlich einer Stunde geschlossen. Die maskierten Täter gingen nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz zielgerichtet in den Kassenbereich zu den dortigen Tabakwaren und entwenden Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro.

Anschließend, so die Polizei weiter, verließen die Täter mit einem schwarzen Mercedes E-Klasse den Tatort. In welche Richtung, ist nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Chemnitz sucht nun Zeugen und fragt: Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Wer hat das beschriebene Fahrzeug gesehen? Hinweise nehmen die Kriminalisten unter Telefon 0371 3873445 entgegen. (DA/sig)

zur Startseite