Maskerade mit Mundi-Spieler Für das Neujahrskonzert der Neuen Lausitzer Philharmonie in Kamenz hat man sich diesmal ganz besondere Musik ausgesucht.

Auch im vergangenen Jahr fand das Neujahrskonzert bereits im Hotel Stadt Dresden statt. Mit hohem technischen Aufwand wird es auch 2017 wieder vom Stadttheater dorthin verlagert. © PR

Das Kulturjahr in der Lessingstadt ist eröffnet. Oder besser gesagt – dies passiert am Dienstag, dem 10. Januar ganz offiziell mit einem traditionellen und musikalischen Glanzpunkt: Das Neujahrskonzert der Neuen Lausitzer Philharmonie steht diesmal unter dem Titel „Maskerade“. Und findet zum zweiten Mal im großen Saal des Hotel Stadt Dresden statt. Hierhin war die Stadtverwaltung ausgewichen, weil es in den letzten Jahren immer mehr Kartennachfragen gab, als das Stadttheater befriedigen konnte. Mit doch immenser Technik- und Mitarbeiter-Aufwand bringt man den philharmonischen Leckerbissen am Jahresanfang deshalb nun erneut in die andere Spielstätte. Diese Entscheidung lässt freilich Luft nach oben offen. Und deshalb gibt es noch Restkarten. Vier heitere und unterschiedliche Werke stimmen in Kamenz auf 2017 ein. Eine Besonderheit ist dabei das gemeinsame Musizieren der Neuen Lausitzer Philharmonie mit einem Mundharmonika-Spieler.

Brasilianische Melodien

Es dirigiert der stellvertretende Generalmusikdirektor der Neuen Lausitzer Philharmonie, Ulrich Kern. Solist im Konzert ist Mundharmonika-Spieler Gianluca Littera. Sein Instrument verbindet man in erster Linie mit Lagerfeuer-Romantik und Wild-West-Atmosphäre. Morricones Mundharmonika-Thema aus dem Italo-Western „Spiel mir das Lied vom Tod“ wurde zu einem klingenden Synonym für das Instrument. Littera ist derjenige, der Morricones Musik den charakteristischen Mundharmoniker-Klang verlieh. Im Konzert spielt er gemeinsam mit dem Orchester ein Werk des britischen Komponisten Michael Spivakovsky. Es war 1951 das erste Konzert für diese Besetzung überhaupt. Es gehört zu den Stücken leichterer Klassik, ist aber technisch anspruchsvoll. Weiterhin im Konzert zu hören ist unter anderem die Fantasie „Le boeuf sur le toit“ (Der Ochse auf dem Dach) des Franzosen Darius Milhaud. Das fröhliche Werk enthält brasilianische Melodien, die der Komponist bei einem Brasilien-Aufenthalt entdeckte, und ist nach einem Volkslied benannt. Der Walzer aus der Masquerade-Suite von Aram Chatschaturjan aus Armenien wurde als Filmmusik zum Klassiker „Krieg und Frieden“ bekannt. Auch dieses Werk steht auf dem Programm, ebenso wie die „Gazebo Dances“ des Oscar- und Grammy-prämierten US-amerikanischen Komponisten John Corigliano. (if)

Karten für das Konzert am 10. Januar, 19.30 Uhr im Hotel Stadt Dresden in der Kamenz-Info 3578 379-205.

