Maskenmann verletzt junge Frau Unheimlicher nächtlicher Besuch auf der Flucht. Wer hat ihn gesehen? Polizei dankbar für jeden Hinweis.

Auch an der Terrassentür versuchte sich der Einbrecher. © Symbolfoto/dpa

In der Nacht zu Sonntag wachte kurz nach 3 Uhr eine 30-jährige Hausbewohnerin in der Gartenstraße durch Klingeln an der Haustür auf. Als die Frau die Tür öffnete, drückte ein unbekannter, maskierter Mann dagegen und versuchte sich so Zutritt ins Haus zu verschaffen. Die Bewohnerin stürzte und zog sich Verletzungen zu. Ein zweiter Bewohner (31) kam der schreienden 30-Jährigen zu Hilfe, woraufhin der Täter die Flucht ergriff.

Alarmierte Polizeibeamte stellten im Rahmen der Tatortarbeit schließlich Hebelspuren an der Terrassentür des Einfamilienhauses fest.

Der Unbekannte war laut Opfer mit einer weißen Jacke, einer schwarzen Hose sowie einer Maske mit Schlitz bekleidet. Möglicherweise ist er nach einer kurzen Flucht zu Fuß mit einem in der Gartenstraße abgestellten Auto verschwunden. Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nunmehr Zeugen.

Wer hat vor, während oder auch nach der Tat Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung stehen könnten?

Hinweise erbittet das Polizeirevier Mittweida unter Telefon 03727 9800.

