Masern machen Bogen um Landkreis

Vor allem Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird empfohlen, den Impfstatus zu überprüfen und gegebenenfalls den Schutz auffrischen zu lassen. © dpa

Landkreis Görlotz. Das Sächsische Sozialministerium schlägt Alarm wegen steigender Maserninfektionen in Sachsen. So habe es bereits einen ersten Fall in Leipzig gegeben, wo eine Jugendliche erkrankt sei. Im gesamten Jahr 2017 seien zudem mit 68 Fällen in Sachsen fast doppelt so viele gemeldet worden als noch ein Jahr zuvor. Der Landkreis Görlitz ist von einem größeren Ausbruch sowohl aktuell als auch in den vergangenen Jahren nicht betroffen gewesen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Landkreises zählte man im Kreis Görlitz in den Jahren 2001, 2005 und 2015 jeweils einen Fall, 2016 wurden zwei Maserninfektionen gemeldet.

Trotz allem wird mit Blick auf die generelle Entwicklung vor allem Jugendlichen und jungen Erwachsenen empfohlen, den Impfstatus zu überprüfen und gegebenenfalls den Schutz auffrischen zu lassen. Anders als zu DDR-Zeiten, als Impfpflicht bestand, ist die Gefahr einer Masernansteckung wieder gewachsen. (SZ/abl)

