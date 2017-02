Masern jetzt auch bei Erwachsenen Erkältungskrankheiten wüten noch immer im Landkreis. Und schwere Infektionen lauern schon um die Ecke.

Das Wartezimmer ist seit Tagen rappelvoll. Husten, Schnupfen, hohes Fieber – die Großenhainer Allgemeinmedizinerin Sabine Kliem arbeitet zurzeit im Akkord. So schlimm wie in diesem Winter sei es schon lange nicht mehr gewesen. Seit Oktober kämen die Patienten mit den einschlägigen Symptomen zu ihr. Auch die sogenannte meldepflichtige Influenza, im Volksmund Grippe genannt, habe sie schon häufig diagnostiziert. Betroffen seien vor allem Menschen der jüngeren und mittleren Jahrgänge. All jene, die sich trotz Immunisierung ansteckten, aber auch viele, die sich nicht haben impfen lassen .

Eine Impfmüdigkeit, die sich dieser Tage noch ganz anders bemerkbar macht. Eigentlich als „besiegt“ geltende Infektionskrankheiten wie Masern, Keuchhusten und TBC sind in Deutschland wieder auf dem Vormarsch. Während in der vergangenen Woche Berlin mit 21 Erkrankten in die Schlagzeilen geriet, musste der Freistaat Sachsen mittlerweile 36 Erkrankungen registrieren. Die Betroffenen im Alter zwischen null und 34 Jahren, so Katja Naumann vom zuständigen Gesundheitsministerium, lebten dabei alle in Leipzig. Besonders problematisch: Ungeimpfte können nicht nur selbst erkranken, sondern auch Andere anstecken, die nicht geimpft wurden – aus welchen Gründen auch immer. Besonders in Ballungsräumen hätten es die Masernviren leicht, weil auf eine hohe Bevölkerungsdichte auch eine potenziell höhere Zahl an Menschen komme, die keinen Schutz gegen Masern haben. „Insofern bin ich wirklich sehr froh, dass dem Gesundheitsamt bis jetzt noch keine Erkrankungen gemeldet werden mussten“, bekennt Petra Albrecht.

Wie die Amtsärztin des Landkreises Meißen im SZ-Gespräch betont, werde die Gefahr völlig unterschätzt. Immerhin würden die Viren von Mensch zu Mensch beim Sprechen, Husten oder Niesen durch feine Speicheltröpfchen übertragen und seien hochansteckend. Neben Fieber, Husten, Schnupfen und Hautausschlag könne eine Masernerkrankung auch zu ernsthaften Komplikationen wie einer Mittelohrentzündung, Lungenentzündung oder Gehirnentzündungen, im schlimmsten Fall, sogar zum Tod führen.

Ausgerottet werden könne die Krankheit, wenn sich 95 Prozent der Bevölkerung impfen ließen. Aber genau das sei nun eben nicht der Fall. „Impfungen sind genau die, welche sich im Gegensatz zu den Krankheiten selbst abschaffen. Weil die Infektion aufgrund des Schutzes nicht mehr auftritt, wird der Gedanke daran völlig in den Hintergrund gedrängt“, erklärt Petra Albrecht. Abgesehen davon gebe es natürlich auch Eltern, die ihre Kinder aus den unterschiedlichsten Gründen ganz bewusst nicht impfen ließen. Tatsächlich waren einer aktuellen Studie des Robert-Koch-Institutes vom Januar zufolge bundesweit 150 000 Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2013 nicht vollständig und weitere 28 000 Kinder gar nicht gegen Masern geimpft. Deutschland sei in Europa eines der Schlusslichter bei der Masernelimination, so das Fazit der Experten.

Den gegenteiligen Trend dazu liefert zumindest bei den Sechs- und Siebenjährigen der Landkreis Meißen. Die Region, so Petra Albrecht, sei bereits seit Jahren besser als der Durchschnitt. Während die Impfquoten für Diphtherie, Tetanus, Polio, HIB, Keuchhusten und Hepatitis B bei sächsischen Schulanfängern bereits über dem Bundesdurchschnitt lagen, punkten die Landkreisler gerade bei den jetzt so besorgniserregenden Masern. „Von den Kindern, welche im September 2016 eingeschult worden sind, haben 81,9 Prozent alle einen Impfschutz gegen Masern gehabt. Damit liegt die Region Meißen sachsenweit hinter Leipzig und Dresden an dritter Stelle.“

Nichtsdestotrotz könne und dürfe man sich nicht zurücklehnen. Noch immer verpassten viele Menschen ihre Impftermine, ließen sich und ihre Kinder aus Angst vor Nebenwirkungen nicht immunisieren oder unterschätzten die Gefahren einer Erkrankung. Deshalb eine Impfpflicht einzuführen, wie beispielsweise von der Sächsischen Impfkommission immer mal wieder gefordert, sei laut Ministeriumssprecherin nicht das Allheilmittel. Da setze man stattdessen, so Katja Naumann, lieber auf eine sinnvolle und gute Impfaufklärung. Allerdings: Ob schwer beschäftigte und völlig ausgelastete Ärzte wie die Großenhainerin Sabine Kliem angesichts von gut besuchten Wartezimmern auch noch dafür Zeit finden? Gleich nun, ob mit und ohne Grippewelle – wohl eher nicht.

