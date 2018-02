Maschinenmusik im Museum Die legendäre Band Kraftwerk begeistert im Dresdner Albertinum mit den Klassikern ihrer Karriere, präsentiert in einer 3D-Show.

Kraftwerk am Freitagabend im Albertinum in Dresden. © Robert Michael

Dresden. Mensch, Maschine, Musik: Rund 1.500 Gäste haben am Freitagabend das erste von vier Dresden-Konzerten der Band Kraftwerk gefeiert.



Die einflussreiche Gruppe aus Düsseldorf spielte im Lichthof des Albertinums ihre elektronischen Popklassiker wie „Autobahn“, „Radioaktivität“ und „Das Model“ – Stücke einer Karriere, die seit fünf Jahrzehnten läuft und weltweit ein großes Echo findet. Erst vor knapp einer Woche hatte Kraftwerk in New York einen Grammy für das beste Dance/Electronic-Album bekommen.

Das Typische an dieser Band war auch in Dresden zu erleben: Der Unterschied zwischen Mensch und Maschine verschwindet. In hautengen Overalls standen Mastermind Ralf Hütter und seine drei Mitstreiter hinter Konsolen und steuerten die Technik mit nur minimalen Bewegungen. Für „Die Roboter“ verschwanden sie sogar ganz und überließen das Feld beweglichen Puppen, die den Bandmitgliedern ähneln.

Den Reiz des Abends haben Animationen in 3D gesteigert; die entsprechenden Brillen bekamen die Besucher am Eingang. Hingegen konnte der Sound nicht vollends überzeugen. Vor allem Gästen im VIP-Bereich auf der Treppenplattform fehlte bei den treibenden Stücken der Schmiss.

Bis Sonntagabend sind insgesamt vier Konzerte geplant. Sie alle waren kurz nach Bekanntgabe ausverkauft. Karten gibt es noch für manche der folgenden Auftritte in Osteuropa.

Exklusiv: Eine Begegnung mit Kraftwerk-Boss Ralf Hütter – am Montag nur in der Sächsischen Zeitung.

