„Maschinengewehr Gottes“ ist tot Billy Graham galt als „Amerikas Pastor“, mehrere Präsidenten suchten seinen Rat. Nun ist er im Alter von 99 Jahren gestorben. Sein Tod löst in den USA große Trauer aus.

Evangelist Billy Graham spricht 2005 im Flushing Meadows Corona Park in Queens. © epa Peter Foley/EPA/dpa

Washington. Er trug den Spitznamen „Maschinengewehr Gottes“, beriet mehrere US-Präsidenten und erreichte mit seinen Predigten weltweit ein Millionenpublikum: Der einflussreiche US-Evangelist und Fernsehprediger Billy Graham starb am Mittwoch im Alter von 99 Jahren in seinem Zuhause in Montreat (North Carolina), wie die Billy Graham Evangelistic Association mitteilte.

Grahams Tod löste in den USA Trauer aus. US-Präsident Donald Trump nannte den Verstorbenen einen „großartigen Mann“, der sehr besonders gewesen sei. Vizepräsident Mike Pence erklärte, Graham habe das Leben von Millionen verändert.

Graham galt über Jahrzehnte als „Amerikas Pastor“, war wegen seiner konservativen Moralvorstellungen aber auch nicht unumstritten. Er war Berater von mehreren Präsidenten, darunter Lyndon B. Johnson, Gerald Ford und George Bush senior. Dem jüngeren Bush half er in den 1980er Jahren beim Kampf gegen seine Alkoholsucht.

Zum Eklat kam es 2002, als ein 1972 vom damaligen US-Präsidenten Richard Nixon heimlich mitgeschnittenes Gespräch mit Graham veröffentlicht wurde. Der Prediger sprach darin von einem jüdischen „Würgegriff“ auf die Medien, der gebrochen werden müsse. Er entschuldigte sich später für die Aussagen, behauptete jedoch, er könne sich nicht an sie erinnern.

Graham wurde 1918 als Sohn eines Bauern in North Carolina geboren. Mit 16 wurde er von einem reisenden Evangelisten zum Baptismus bekehrt. Nach einer Ausbildung zum Pfarrer begann er seine Arbeit als „Erweckungsprediger“ und erregte schon mit einer seiner ersten Veranstaltungen große Aufmerksamkeit. Das zunächst nur für drei Wochen geplante Event in Los Angeles musste auf mehr als acht Wochen verlängert werden, weil das Zelt jeden Tag brechend voll war.

1950 gründete der Massenprediger die Billy Graham Evangelistic Association. Mehr als 50 Jahre lang ging jeden Sonntag sein Radioprogramm „Stunde der Entscheidung“ weltweit über 700 Sender. Daneben gab es Fernsehsendungen, Filme, tägliche Zeitungskolumnen und vor allem die Massenevangelisationen rund um die Welt. Auch in Deutschland war er mehrmals.

Graham war über Jahre schwer krank. Er litt an Prostatakrebs und Parkinson. 2005 verabschiedete er sich mit einem dreitägigen Event mit mehr als 230 000 Besuchern in New York in den Ruhestand. Damals sagte er: „Ich freue mich darauf, bald Gott ins Gesicht zu sehen.“ (dpa)

