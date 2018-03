Maschinenbau trifft Design

Vor den Festen ist es selten ruhig. Claudia Höhne-Lange, Geschäftsführerin der Firma Arttec im Gewerbegebiet Königswartha, hat vor Weihnachten beispielsweise gemeinsam mit einem Mitarbeiter etwa 100 Päckchen und Pakete pro Tag gepackt, um alle Bestellungen im Bereich der Dekorationsartikel abzuarbeiten. Und jetzt steht Ostern an. Doch die Fertigung und der Versand von Dekorationsartikeln sind nur ein Teil des Geschäftsgebiets der Firma, zudem der kleinere.

Gegründet wurde die Firma 2014. Hintergrund ist, dass Claudia Höhne-Lange auch in der Firma Purtec gleich nebenan beschäftigt war und ist. Gebraucht wurde die Erweiterung, um Bauteile für den Maschinenbau zu fertigen. Zunächst nur für die Firma Purtec, die auch heute noch den größten Teil der Aufträge erteilt. Aber die Firma Arttec, die mittlerweile sieben Mitarbeiter hat, arbeitet auch mit weiteren Maschinenbaufirmen in der Region zusammen. „Unsere Vorteile sind die schnelle Reaktion und Abarbeitung von Aufträgen in der Lohnfertigung und die kurzen Wege“, sagt die 43-Jährige. Seit zehn Jahren ist sie am Standort Königswartha. Gelernt hat sie Einzelhandelskauffrau und arbeitete zunächst in einem Autohaus. „Ich habe also schon immer in «Männerbetrieben» gearbeitet“, sagt sie, wenn sie darauf angesprochen wird, wie man sich als Chefin bei den Männern fühlt. Später studierte sie dann Betriebswirtschaft, so dass sie nun Prokuristin bei Purtec und Geschäftsführerin bei Arttec ist. Ihr Vater Roland Lange ist geschäftsführender Gesellschafter in beiden Betrieben. „Aber er lässt mir freie Hand“, sagt Claudia Höhne-Lange. Und so macht es ihr auch Freude, den Bereich der Deko-Artikel zu erweitern. „Manchmal haben unsere Mitarbeiter Ideen, manchmal kommen Kunden mit Fotos oder Vorschlägen“, sagt die Mutter einer 21-jährigen Tochter und eines neunjährigen Sohnes. Derzeit arbeitet die Firma mit einer Designerin aus Dresden zusammen, die neue Ideen für den kreativen Teil beisteuert. Schirm- und Zeitungsständer sind zum Beispiel dabei. Noch vor Ostern, so hofft Claudia Höhne-Lange, sollen die ersten Produkte entstehen und dann in den Online-Shops von Amazon und Ebay angeboten werden. – Dass Metall-Tiere, egal ob in Rost-Optik, Edelstahl oder Aluminium, ob groß oder klein, am meisten gekauft werden, das spürt die Geschäftsführerin oft auf Messen, die sie am liebsten gemeinsam mit ihrem Mann besucht. Er hat eine Metallbaufirma in Doberschau, wo die Familie auch wohnt. „Wenn wir da gemeinsam stehen, haben wir für Frauen und Männer etwas zu bieten“, schmunzelt Claudia Höhne-Lange. Er die Tore, sie die Deko. „Es ist faszinierend, dass auf den Messen in den unterschiedlichen Regionen die Besucher immer etwas anderes kaufen – als ob jede Region ihren eigenen Geschmack hat“, sagt sie.

Dass sich die Firma so gut entwickelt, zeigt sich auch daran, dass im vorigen Jahr drei neue Mitarbeiter eingestellt wurden. Und es sollen noch mehr werden. Michael Müller ist einer von ihnen. Er hatte sich zwar 2013 mit einer Lasermaschine in Wurschen selbstständig gemacht, hat aber eingesehen, dass ihm das Verkaufstalent fehlt. So ist er nun bei Arttec, wo seine schöpferischen Ideen gern genutzt werden. Wenn demnächst die neue Laser-, Schneid- und Graviermaschine kommt, wird er daran arbeiten. Dann können auch Dinge aus Holz und Kunststoff bearbeitet werden.

Seit Firmengründung wurden etwa 800 000 Euro in Maschinen und die 1 000 Quadratmeter großen Werkhallen investiert. „Für 2018 haben wir Investitionen von etwa 150 000 Euro eingeplant“, sagt Claudia Höhne-Lange. Sie hofft, dass sie noch mit einigen Firmen im Gewerbegebiet oder in den Gemeinden zusammenarbeiten kann. „Mit einem Blumenladen in Bautzen machen wir das schon. Ich bringe die Deko, dort werden die Sachen bepflanzt“, sagt die Geschäftsführerin. Wer sich über die Angebote nicht nur im Internet kundig machen will, der kann auch persönlich im Gewerbegebiet reinschauen.

