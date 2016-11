Maschinen im Nationalpark? Die Revierförster müssen zwischen Naturschutz und Effektivität abwägen. Bei geringem Budget bleibt wenig Spielraum.

Mit seinem Harvester hat sich Uwe Hofmann den vom Revierförster markierten Fichtenstamm gegriffen. Die integrierte Kettensäge (rot) fällt den Baum und trennt einzelne Teile ab – je nach Sortimentsliste, die vorher ins Programm eingegeben wurde.

Die Markierungen, die Nationalparkleiter Dietrich Butter zeigt, sind die „Verkehrsschilder“ für Forstmaschinen.

David Ofenhammer sägt die sogenannte Fallkerbe in den Stamm.

Die beiden Waldarbeiter hocken in sicherer Entfernung im Gebüsch. Von dort verfolgen David Ofenhammer und Peter Endler, wie ein Kollege mit einem Harvester in weniger als einer Minute einen mächtigen Baumstamm umlegt, entastet und portioniert ablegt. Sie selbst hatten ein paar Schritte weiter für einen ähnlich dicken Baum das Vielfache an Zeit gebraucht. Aufwand und Kosten ohne Holzerntema-

schine sind wesentlich höher.

Wenn das der Pressetermin, zu dem die Nationalparkverwaltung in den Wald am Ziegenrücken zwischen Waltersdorf und Hockstein geladen hatte, eindrucksvoll darstellen sollte, dann ist das gelungen. „Das ist nun mal die kostengünstigste Variante“, sagt Toni Eßbach, Leiter der Maschinenstation des Sachsenforstes in Königstein. Daran hat wohl niemand gezweifelt. Trotzdem muss sich die Nationalparkverwaltung immer wieder Kritik gefallen lassen, weil Wanderwege in Mitleidenschaft gezogen werden. Es braucht Zeit und Geld, das wieder herzurichten.

Deshalb erklärt Dietrich Butter, der Leiter der Nationalparkverwaltung, welche Regeln sich die Behörde auferlegt hat, die sich vom Maschineneinsatz in herkömmlichen Forsten unterscheiden. „90 Prozent des Waldbodens bleiben bei uns von den schweren Maschinen unberührt“, erläutert Butter. Das erreiche man damit, dass die Holzerntemaschinen nur auf den von den Revierförstern ausgewiesenen Gassen fahren dürfen und diese mindestens 40 Meter weit auseinander liegen. Damit soll verhindert werden, dass der Boden großflächig verdichtet wird. Um das zu minimieren, wird bei den Baumfällungen anfallendes Reisig auf den Gassen verteilt.

Forwarder darf nicht in den Wald

Doch der Harvester kann nicht 20 Meter in den Wald hinein greifen. Außerhalb der Reichweite der Maschine kommen dann Waldarbeiter wie Peter Endler und David Ofenhammer ins Spiel. Fachmännisch hat Letzterer eine Fallkerbe in den Fuß am Stamm einer fast 20 Meter hohen Fichte gesägt. Mit dem lauten Ruf „Achtung!“ zeigt er an, dass er nun auf der anderen Seite des Baumes die Kettensäge zu einem tiefen Schnitt ansetzt. In diesen treibt er danach mit einem schweren Hammer einen Keil. Schlag um Schlag neigt sich der mächtige Baum, bis er in die gewünschte Richtung kippt. Doch er fällt nicht sofort. Ein nebenstehender Baum stützt ihn noch. Schon eilt Peter Endler den Hang hinab und legt das Stahlseil der Seilwinde um den Stamm. Dann setzt er die Winde in Bewegung, dem Baum wird quasi der Fuß weggezogen. Nun kann auch der Nachbarbaum nichts mehr ausrichten. Mit einem lauten Krachen schlägt die Fichte auf dem Waldboden auf, wippt zweimal nach, dann ist Ruhe.

Dass der Baum nicht sofort umfiel, war für die Waldarbeiter nicht ungefährlich. Die beiden sind zwar erfahren und haben die Situation routiniert gemeistert, mit einem Harvester hätte es das Problem aber in der Art nicht gegeben. „Das war jetzt Zufall. Zeigt aber, dass der Maschineneinsatz auch für den Arbeitsschutz gut ist“, sagt Eßbach. Er sieht den Harvester zu Unrecht verteufelt. „Für die schweren Lasten und damit eine Bodenverdichtung sorgt eigentlich nur der Forwarder“, sagt Eßbach. Das ist die Maschine, die die entasteten Stämme auflädt und an den nächstgelegenen Sammelplatz transportiert. „Wegen der Nässe und des aufgeweichten Bodens darf er heute nicht in den Wald“, erklärt der Leiter der Maschinenstation.

Erfahrene Waldarbeiter schaffen es, pro Tag 50 bis 70 Bäume zu fällen. Eine solche Anzahl schafft ein Harvester bei günstigen Bedingungen in ein, zwei Stunden. Und dann sind die Stämme schon fertig zum Abtransport. Auch wenn solche Maschinen bis zu einer halben Million Euro in der Anschaffung kosten, haben sie sich schnell amortisiert.

Dann hat der Harvester doch zwei tiefe Spurrinnen im Waldboden hinterlassen. Ein Pressefotograf hat den Fahrer zu weit von der eigentlichen Arbeitsstrecke weggelockt. Sofort wird Tannenreisig herangeschleppt, um die Stelle zu schützen.

