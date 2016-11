Maschinen aus Container gestohlen

Baucontainer aufgebrochen Königsbrück. Diebe haben in der Nacht zu Mittwoch einen Baucontainer An der Schule in Königsbrück aufgebrochen. Die Täter entwendeten Maschinen im geschätzten Wert von 1500 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren.

Notstromaggregat gestohlen Bautzen. In der Nacht zu Donnerstag haben sich unbekannte Täter in Bautzen an einem VW-Transporter zu schaffen gemacht. Das Fahrzeug stand auf einem Grundstück an der Hoyerswerdaer Straße. Die Täter entwendeten von der Ladefläche ein Notstromaggregat sowie einen Freischneider der Marke Stiehl aus einer verschlossenen Metallkiste. Der Schaden wurde mit etwa 1600 Euro beziffert.

Zweimal von der Polizei erwischt Burkau/Ohorn. Die Polizei stoppte am Montagmorgen auf der Autobahn bei Burkau einen Opel Corsa und dessen Fahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Wagen keine gültige Pflichtversicherung vorweisen konnte. Außerdem war die Plakette auf den Kennzeichen offenbar gefälscht. Die Polizisten stellten die Kennzeichen sicher, untersagten dem 57-Jährigen die Weiterfahrt. Das schien dem Mann nicht zu beeindrucken. Am Dienstagmorgen stellte die Polizei erneut den Opel und dessen offenbar unbelehrbaren Fahrer auf der Autobahn bei Ohorn. Diesmal war der Mann ohne Kennzeichen unterwegs. Erneut untersagten die Polizisten dem 57-Jährigen die Weiterfahrt. Jetzt wird sich der Staatsanwalt mit dem Fall befassen.

Kennzeichen verschwunden Königsbrück. In der Zeit zwischen Dienstag- und Mittwochvormittag haben Unbekannte in Königsbrück die Nummernschilder eines Renault Clio entwendet. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen KM-B 616 befand sich an der Großenhainer Straße.

Stopp auf der Autobahn Ottendorf-Okrilla. Am späten Mittwochabend überwachte die Polizei den Verkehr auf der Autobahn zwischen Dresden und Görlitz. Technische Unterstützung erhielten die Beamten dabei vom automatischen Kennzeichenerkennungssystem. Hinter der Anschlussstelle Pulsnitz meldete das Gerät einen Opel Zafira ohne gültige Haftpflichtversicherung. Die Polizisten stoppten den Wagen und dessen Fahrer am Parkplatz Am Eichelberg. Dort entfernten die Beamten die Siegel vom Kennzeichen, stellten die Zulassungsbescheinigung sicher und untersagten dem 64-jährigen Fahrer die Weiterfahrt.

Zu schnell unterwegs Sohland. Nach einem Hinweis aus dem Gemeinderat hat die Polizei am Mittwochmittag die Geschwindigkeit auf der Hauptstraße in Sohland überwacht. Während der zweistündigen Kontrolle ertappten die Polizisten lediglich drei Autofahrer, die sich nicht an die erlaubten 50 km/h hielten. Der Schnellste von ihnen wurde mit 63 km/h geblitzt. Die Beamten hielten weitere sechs Fahrzeugführer an, weil sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Einige Autofahrer führten zudem keinen Führerschein oder keine Fahrzeugpapiere mit. Die Polizeibeamten sprachen den ertappten Verkehrssündern ein Verwarngeld aus.